"Особой пользы нет". SPKC призвал школы Латвии подумать, стоит ли измерять температуру учеников на входе

Заместитель директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по вопросам эпидемиологической безопасности Илона Лискова предостерегла латвийские учебные заведения от установки измеряющих температуру тела устройств и инфракрасных камер на входе в школу. По ее словам, особой пользы от применения данных устройств нет, поэтому следует критически оценить, действительно ли они будут нужны школам в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Как отмечает LETA, специалист пояснила, что бесконтактные термометры могут давать неверные показания, а сама процедура замера температуры детей приведет к тому, что они будут толпиться на входе. К тому же школам сперва нужно определиться, какими будут дальнейшие действия в случае, если у кого-то из воспитанников выявлена повышенная температура, ведь нельзя просто оставить ребенка на улице. Следует и понимать, что температура может подняться и днем, во время уроков.