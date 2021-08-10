Останутся без солнца: жители Пурвциемса возмущены строительством многоэтажки внутри квартала

Внутриквартальная застройка в Риге продолжается. Очередная новостройка, которая выше классических девяти этажей, появится в Пурвциемсе. Жители соседних домов возмущены. Говорят - останутся без солнца, а их недвижимость подешевеет, сообщает rus.LSM.lv.

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Недавно посреди Пурвциемса появился плакат о том, что по адреску Детлава Бранткална, 1а вскоре появится новое жилое многоэтажное здание. Согласно утвержденному проекту, в 30 метрах от их дома появится 12-этажное здание, которое будет выше их дома. Жильцы соседних домов отмечают, что появление плаката со строительным разрешением стало для многих неожиданностью, поскольку не припоминают общественного обсуждения проекта.

Рядом также есть новые проекты, и застройщики ограждают свою территорию. Жители района переживают, что им перекроют свободный доступ к остановке, гаражам и прочим объектам инфраструктуры. Придется блуждать, как в лабиринте. К тому же, новостройка может закрыть доступ солнца к домам, что снизит стоимость недвижимости.

В стройуправе говорят, что изменить уже ничего нельзя. Строительное разрешение выдано, и сейчас начался этап проектирования.

"Закон не предусматривает необходимости проведения общественного обсуждения. В отношении этого проекта оно было необязательно. Жители могут обращаться в Департамент развития города. Изложить рационально свою аргументацию, почему этот проект осуществляется против их интересов", — пояснил представитель Рижского строительного управления Каспарс Лицитис.