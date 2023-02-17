Остин: США твердо привержены свободе и суверенитету балтийских союзников

США твердо привержены свободе и суверенитету балтийских союзников, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Таллин.

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Он подчеркнул, что США будут и впредь вносить свой вклад в обеспечение безопасности Эстонии без каких-либо условий. По его словам, хорошим примером этого стало недавнее развертывание сил США в Эстонии — речь идет как о реактивной системе залпового огня HIMARS, так и о пехоте.

"Я хотел бы сегодня очень четко разъяснить народу Эстонии одну вещь. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников, и мы едины с вами в сдерживании и защите от любой угрозы нашей общей безопасности", — сказал Остин.

"Я приехал в критический для Европы и для мира момент. На следующей неделе исполнится год с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в мирную соседнюю Украину, и мы скорбим о жизнях, столь бесполезно потерянных в жестокой и неспровоцированной путинской войне. Украинский народ храбро сражается, чтобы защитить свой суверенитет, они напоминают нам, что мы никогда не можем принимать нашу свободу как должное", — добавил министр обороны США.

"Жители Эстонии это прекрасно понимают. И жители Эстонии знают, как важно для всех стран встать на защиту свободной и суверенной Украины. Вы испытали агрессию Кремля на себе. А сегодня вы демонстрируете потрясающее лидерство в поддержке Украины. Учитывая размер экономики Эстонии, ваша страна предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна в мире; вы приняли трудные решения, чтобы предоставить украинцам помощь, которая им нужна для самообороны, — отметил Остин. — Это действительно яркий пример для всех стран, и руководство Эстонии напоминает нам, что маленькие страны могут иметь большое значение".

Остин приветствовал планы Эстонии по расширению своего участия в операции "Непоколебимая решимость" в Ираке, а также отметил, что Эстония продолжает делать важные инвестиции в собственную оборону.

"Ваши значительные расходы на оборону и закупка новых средств защиты имеют решающее значение для сдерживания атак против НАТО, и Соединенные Штаты поддерживают вас как друг и союзник. Это обязательство заметно в недавнем развертывании сил США в Эстонии, включая реактивную систему залпового огня HIMARS и нашу пехоту", — подчеркнул Остин.

Остин и его эстонский коллега Ханно Певкур недавно вернулись с важной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины и успешного совещания министров обороны НАТО.

"Путин думал, что сможет разделить НАТО, но своей агрессией добился прямо противоположного. Североатлантический союз более сплочен и сильнее, чем я когда-либо видел. Сегодня у нас состоялась очень продуктивная дискуссия об укреплении нашей коллективной обороны в ответ на безрассудное нападение России на Украину. НАТО укрепляет свои силы сдерживания и обороны в восточной части Североатлантического союза", — отметил Остин.

"Соединенные Штаты также усиливают свое присутствие на восточном фланге Североатлантического союза, и мы будем поддерживать последовательное ротационное присутствие в странах Балтии. Поэтому я уверен, что две наши гордые демократии будут работать вместе, чтобы справиться с любым вызовом. Вместе мы продолжим укреплять трансатлантическую безопасность и защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность", — добавил министр.

Премьер-министр Кая Каллас встретилась с Остином, с которым обсудила усиленное присутствие Соединенных Штатов Америки в Эстонии, укрепление позиций сдерживания и обороны НАТО и поддержку Украины.

"Я поблагодарила министра обороны Остина за усилия как его лично, так и Соединенных Штатов Америки по поддержке Украины и укреплению НАТО. Наше двустороннее сотрудничество в сфере обороны и присутствие американцев здесь имеет ключевое значение для обеспечения безопасности Эстонии и альянса, сдерживания России и противостояния исходящей оттуда опасности", — сказала Каллас после встречи.

"Вклад США в обеспечение безопасности Эстонии и Европы неизменен. Усиленное присутствие американских войск в Эстонии и в нашем регионе служит подтверждением важности трансатлантических союзнических отношений и позволяет нам сделать еще более эффективной стратегию обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО", — добавила глава эстонского правительства.

"Для демократического, основанного на правилах миропорядка победа Украины в этой войне имеет экзистенциальное значение. То, как Украина победит, а Россия проиграет, будет еще долгое время влиять на безопасность Европы. Для обеспечения победы Украины нужно продолжать и наращивать военную помощь, которую оказывают союзники, и ограничивать возможности России финансировать свою захватническую войну", — подчеркнула премьер-министр.

"Мы должны также увеличивать производственные мощности нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить Украину необходимыми для победы снарядами, а также укрепить нашу оборону и восстановить наши собственные запасы. Я рассказала и министру Остину об идее совместных закупок оружия и боеприпасов в помощь Украине, которую обсуждали на прошлой неделе главы государств и правительств Европейского союза, и надеюсь, что уже скоро мы в ЕС сможет достигнуть прогресса в этом вопросе", — отметила Каллас.

Остин выразил признание впечатляющему вкладу Эстонии в оборону, который составляет почти три процента ВВП, а также роли Эстонии в деле поддержки Украины и приема беженцев. На встрече пришли к единому заключению, что демократический мир проделал отличную командную работу, поддерживая Украину.

Это был первый визит Остина в Таллинн в качестве министра обороны США.