Остовы кораблей, тросы и ржавые буи: Лиепайский порт вычищают от советского мусора

В пятницу, 9 июня, в Лиепае возобновились работы по очистке от мусора, оставленного советскими военными в акватории порта в Каросте. Об этом Delfi сообщила пресс-секретарь управления лиепайской Специальной экономической зоны (СЭЗ) Лига Ратниеце-Кадеге.

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Работы ведет муниципальное агентство "Проекты занятости" (Nodarbinātības projekti) в сотрудничестве с правлением лиепайской СЭЗ. Для уборки отходов используется ранее закупленная лиепайским самоуправлением техника Watermaster.

Как показали ранее проведенные исследования, в акватории Каросты все еще можно найти различные металлические предметы, которые перемещаются под действием течений и ветров. Они остаются потенциально опасны. Речь идет о различных тросах, анкерах, ржавых буях и т. д.

С 1951 по 1957 годы и с 1966 по 1991 годы Лиепайский порт был закрытой военной базой СССР. Экономическая деятельность на территории порта возобновилась только в 1992 году. Военные покинули Лиепайский порт только в августе 1994 года. В акватории порта остается около 37 частично или полностью затонувших кораблей и подводных лодок, а также множество металлических предметов самых разных габаритов.

Отмечается, что купаться в районе Каросты будет небезопасно даже после извлечения военного мусора — опасные металлические предметы могут находится и в пляжном песке. Поэтому администрация лиепайской СЭЗ призывает жителей быть ответственными и соблюдать запрет на купание в местах, где размещены предупреждающие знаки.