Остовы кораблей, тросы и ржавые буи: Лиепайский порт вычищают от советского мусора
Foto: LETA

В пятницу, 9 июня, в Лиепае возобновились работы по очистке от мусора, оставленного советскими военными в акватории порта в Каросте. Об этом Delfi сообщила пресс-секретарь управления лиепайской Специальной экономической зоны (СЭЗ) Лига Ратниеце-Кадеге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Работы ведет муниципальное агентство "Проекты занятости" (Nodarbinātības projekti) в сотрудничестве с правлением лиепайской СЭЗ. Для уборки отходов используется ранее закупленная лиепайским самоуправлением техника Watermaster.

Как показали ранее проведенные исследования, в акватории Каросты все еще можно найти различные металлические предметы, которые перемещаются под действием течений и ветров. Они остаются потенциально опасны. Речь идет о различных тросах, анкерах, ржавых буях и т. д.

С 1951 по 1957 годы и с 1966 по 1991 годы Лиепайский порт был закрытой военной базой СССР. Экономическая деятельность на территории порта возобновилась только в 1992 году. Военные покинули Лиепайский порт только в августе 1994 года. В акватории порта остается около 37 частично или полностью затонувших кораблей и подводных лодок, а также множество металлических предметов самых разных габаритов.

Отмечается, что купаться в районе Каросты будет небезопасно даже после извлечения военного мусора — опасные металлические предметы могут находится и в пляжном песке. Поэтому администрация лиепайской СЭЗ призывает жителей быть ответственными и соблюдать запрет на купание в местах, где размещены предупреждающие знаки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu