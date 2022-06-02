Осужденные за насильственное преступление смогут стать опекунами после погашения судимости
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Сегодня Сейм принял поправки к Гражданскому праву, которые подразумевают, что некогда судимые за насильственные преступления смогут стать опекунами после того, как судимость погасят.

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Раньше персоны, судимые за насильственные преступления, по закону не могли становится опекунами, независимо от того, погашена ли судимость.

Авторы законопроекта, ссылаясь на решения суда Сатверсме, отмечают – если человека когда-то осудили за насильственное преступление, это не всегда может быть достаточным основанием считать, что он предоставляет угрозу обществу и детям в долгосрочной перспективе.

После того, как судимость погашена, сиротский суд в законном порядке должен будет индивидуально оценить каждый случай – угрожает ли что-то безопасности ребенка в связи с бывшей судимостью потенциального опекуна.

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