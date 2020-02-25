Осужденные за рубежом латвийцы не стремятся отбывать наказание дома

В среднем в год за рубежом за различные преступления задерживают около 300 латвийцев. Однако это число может быть больше, поскольку нередко арестованный и позже осужденный не хочет, чтобы страна узнала о его грехах — и консульской помощи не просит. И мало кто после приговора обращается в суд с просьбой отбывать наказание в Латвии, сообщает Lsm.lv.

Представитель МИД Латвии Гуна Япиня рассказала, что за прошлый год 52 латвийца были задержаны в третьих странах: 14 случаев в России, 8 — в Белоруссии, а также в США и Украине.

Латвийцев чаще всего судят за нанесение тяжких телесных повреждений, воровство, аварии, сексуальное насилие и другое.

"А также в разных экзотических странах, например, Бразилии, Турции, Японии, Танзании, Перу, Бурунди, Индии, Грузии, Эквадоре, Гаити и даже Французской Гвиане. Надо сказать, что в этих странах в основном — за контрабанду наркотических веществ", — добавила Япиня.

Однако задержанных и осужденных больше. Международные конвенции предполагают, что задержанному, арестованному и даже осужденному надо дать возможность информировать свою страну о произошедшем. Однако люди по разным причинам не пользуются возможностью информировать Латвию.

"Иногда человек может попросить не информировать Латвийское государство в момент ареста, например, чтобы скрыть свою судимость за рубежом. Чтобы не попасть в фокус внимания латвийских ведомств, поскольку у него есть какие-то невыполненные обязательства перед государством. Или же потому что наказание за определенное преступление в другой стране меньше, чем в Латвии", — указала представитель МИД.

Подчас люди не хотят беспокоить родственников и скрывают факт судимости. Кроме того, не все принявшие конвенцию страны выполняют требование об информировании.

Если человек все же хочет отбывать наказание в Латвии, к процессу подключается Минюст. "Министерство по своей инициативе тоже может инициировать, но министерству надо знать, что такой человек там и там, осужден. Таким образом, есть три уникальные возможности: человек, представитель и само министерство", — отметила юрист Департамента международного сотрудничества Минюста Юлия Мурару-Ключица.

В частности, никого не вынуждают отбывать наказание в Латвии.