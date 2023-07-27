Освободить от сдачи латышского людей старше 65: петиция за три дня собрала более 10 тысяч подписей

Петиция на портале общественных инициатив Manabalss, призывающая снизить возрастной порог для освобождения от экзамена по латышскому языку для граждан России, набрала необходимые 10 тысяч подписей. Теперь инициатива должна быть направлена на рассмотрение в парламент.

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Инициатива была размещена на портале 25 июля этого года. Автор петиции призывает освобождать от экзамена не с 75, а с 65 лет.

Инициаторы сбора подписей ссылаются на омбудсмена Юриса Янсонса, который в своем докладе премьер-министру Кришьянису Кариньшу сообщил, что у людей старше 65 лет могут быть проблемы с тем, чтобы сдавать экзамен электронно, поскольку не все люди этого возраста умеют пользоваться компьютером.

"На данный момент 44% тех, кого касается изменение закона, из-за которого граждане России должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить постоянный вид на жительство в Латвии — люди в возрастной группе от 65 до 75 лет", — пишет автор петиции Ольга Петкевич.