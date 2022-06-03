Освобожденные школьники не будут сдавать экзамены – даже если медики допустили нарушения

Если станет известно что медики необоснованно освобождали школьников от экзаменов, самим школьникам, вероятно, все равно не придется сдавать экзамены – “поезд уехал”. А произошедшее должно быть ответственностью врачей. Об этом в пятницу в интервью на Латвийском телевидении заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Ранее Инспекцию здоровья попросили оценить, насколько обоснованно медики подписывали документы об освобождении школьников от централизованных экзаменов, рассказала министра.

“Инспекция здоровья проведет оценку, но что будет дальше, мне сложно сказать – это не в моей компетенции”, – сказала Муйжниеце. При этом каждый врач отвечает за свои действия, и было бы неправильно предполагать, что все выданные освобождения – необоснованны, добавила министр.

Уже сообщалось, что Центр контроля качества образования (IKVD) запросил у некоторых образовательных учреждений информацию об освобождениях школьниках – заявления на освобождение, выписки врачей и принятый решения учебных заведений.

По данным IKVD, у школ не было основания отказывать школьникам в освобождении от экзаменов, так какбыли все нужные документы. При необходимости IKVD будет просить Инспекцию здоровья проверить, насколько обоснованы были выписки врачей.

Ранее министр Муйжниеце заявила, что массовые освобождения от сдачи экзаменов — тревожный звонок, и пообещала проверки. По ее словам, в 2022 году от сдачи экзаменов освобожден почти каждый десятый выпускник, а в одном из учебных заведений Даугавпилса освобождены 90% школьников.

"У меня возникает очень много вопросов к тому, как так вышло. Будем оценивать случаи, где особенно много освобожденных школьников", — заявила министр, добавив, что не готова спекулировать о причинах.

При этом Государственный центр содержания образования отмечает, что в этом учебном году не стало заметно больше освобожденных школьников.

Каждый год централизованные экзамены должны сдавать примерно 16 тысяч школьников, в этом году освобождении 3662 школьника – это примерно 10% выпускников.