От 20 евро до пары тысяч: сколько получают городские депутаты и что изменит региональная реформа

В одних самоуправлениях депутаты получают чисто символически несколько евро в месяц, а в других, особенно если они возглавляют комитеты или комиссии, зарплата может доходить до нескольких тысяч. Ревизия Госконтроля назвала систему зарплат муниципальных депутатов неясной, непрозрачной и скрытой от глаз местных жителей. И региональная реформа решит только часть проблем, пишет портал Lsm.

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Рядовые депутаты в Риге, не занимающие должности в комитетах и комиссиях, недовольны своей зарплатой: объем работы, считают они, требует большего вознаграждения. Несколько лет назад депутат РД от "Единства" Валдис Гаварс опубликовал у себя в Facebook выписку со счета, где видно, что за месяц ему заплатили 467 евро. Этой публикацией он хотел развеять устоявшийся в обществе миф, что депутаты зарабатывают миллионы.

Депутат уже нового созыва Рижской думы от списка Нацблока и Латвийского объединения регионов Иева Бранте тоже опубликовала выписку со счета, где видно, что за месяц она получила 762,97 евро. Это больше, чем получали депутаты три года назад, но все еще гораздо меньше, чем получают депутаты Сейма.

"Мы удивляемся, почему депутаты вынуждены совмещать и совмещают несколько должностей, пытаясь по возможности, вероятно, обеспечить себе тот же уровень жизни, который у них был до этого", — отмечает Бранте.

В отличие от депутатов Сейма, работа в самоуправлении не является основной для муниципальных депутатов. Но это не значит, что работают они пару часов в месяц, посещая заседания комитетов и думы, подчеркивает Бранте.

Около 700-800 евро на руки получают и юрмальские рядовые депутаты, а также депутаты других самоуправлений Рижского района. Елгава оппозиционным депутатам платит 200 евро в месяц. А вот в Балтинаве депутат получает только 23 евро в месяц — об этом свидетельствуют данные должностных деклараций.

Неясности с депутатскими зарплатами законодательная власть должна была решить до конца прошлого года, но это не было сделано, отметает член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.

"Мы все еще находимся в той же точке, где были, когда проводили ревизию, внимательно изучая этот вопрос. Все, что сделано на данный момент — это то, что Госканцелярия в новом законе о зарплатах подготовила регулирование, но, к сожалению, сам закон очень медленно двигается вперед. Никаких изменений до этого момента принято не было и, надо сказать, не предвидится в ближайшем будущем", — посетовал он, добавив, что сами самоуправления к Госконтролю прислушались и в чем-то изменили свою практику, но недостаточно. Например, муниципальные депутаты все еще могут сами указывать количество отработанных часов, что сложно проверить.

Госканцелярия предложила еще ряд изменений, которые остались пока на уровне идей — например, сделать зарплату депутатов пропорционально зависимой от зарплаты мэра, сделать постоянный ежемесячный оклад или платить за отработанные часы, но не более, чем за 40 часов в неделю.

Пока неясно, что будет с депутатскими зарплатами после региональной реформы. Например, одним из крупнейших регионов станет Южнокурземский, который объединит Айзпуте, Гроббини, Приекуле, Ницу, Дурбе, Павилосту, Вайнеде и Руцаву. Количество депутатов сократится до 19 на весь регион. Региональным центром будут Гробини. Мэр города Айвар Приедолс из Крестьянского союза не смог ответить журналистам, сколько будут получать депутаты — это будет зависеть от возможностей бюджета и от нагрузки.

Похожая ситуация в Лудзенском крае, который со следующего года будет включать в себя четыре края. В самоуправлении будет 15 депутатов — раньше столько было только в Лудзе. Мэр Лудзы Эдгар Мекшс (СЗК) тоже не знает, сколько будут получать эти депутаты.

Председатель Союза самоуправлений Латвии Гинт Каминскис ответил, что зарплаты депутатов в 42 новых самоуправлениях определенно изменяется, но прогнозировать существенный рост он не стал. Однако, считает он, зарплаты должны вырасти, потому что дел станет больше. "Изменится как минимум основная нагрузка, количество решений, которые надо принимать", — считает он.