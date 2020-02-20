От ЧСР на выборы в Риге пойдут экс-футболист Пахарь и актер Рафальсон
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На грядущих внеочередных выборах в Рижскую думу от партии "Честь служить Риге" планируют стартовать экс-футболист Марьян Пахарь и член Латвийской Зеленой партии Виестурс Силениекс. Это агентству LETA подтвердил лидер ЧСР Олег Буров. Помимо этого, известно, что на выборы от этой партии пойдет и актер Яков Рафальсон.

Более детально о списке партии планируется говорить на заседании правления ЧСР, которое состоится 29 февраля, пояснил Буров.

Бывший глава Госполиции Интс Кюзис, который ушел в отставку чуть более недели назад, также заявил о намерении попробовать силы в политике. Кюзис стартует на внеочередных выборах в Рижскую думу от списка "Нового единства", сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.

По данным "Панорамы", Кюзису также предлагали баллотироваться от списка "Честь служить Риге", однако он отказался.

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