От Covid-19 полностью привито более 800 тысяч латвийцев

В пятницу первую или вторую дозу вакцины от Covid-19 получили 5700 человек, а численность полностью привитого населения превысила 800 тысяч человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом вакцины получили 888 911 латвийцев, а завершили процесс вакцинации 802 872 человека, что составляет 42,66% населения страны в соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года.

Процесс вакцинации завершили 50,01% жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, и 48,57% жителей старше 12 лет.

2502 человека в пятницу получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации 2711 человек. Еще 487 человек привились вакциной "Johnson&Johnson", которая вводится один раз.

Четыре человека с ослабленным иммунитетом на этой неделе прошли ревакцинацию.