От Covid-19 полностью привиты 1,2 млн жителей Латвии
Foto: DELFI

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), к четвергу базовый курс вакцинации от Covid-19 прошли почти 1,2 млн жителей Латвии.

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На сегодняшний день от Covid-19 привиты 1 279 627 человек, в том числе 1 199 855 прошли курс вакцинации, а 84 529 получили бустерную дозу.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1,882 млн человек, то есть первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину Johnson&Johnson получили не менее 67,99% населения Латвии, а процесс вакцинации завершили 63,7% населения, из которых 7,05% получили бустерную дозу.

Процесс вакцинации завершили 74,32% населения Латвии, старше 18 лет и 72,58% населения старше 12 лет.

По данным НСЗ, в четверг вакцину от Covid-19 получили не менее 9646 человек, в том числе 897 человек привились первой дозой, 3055 человек получили вторую дозу, 5203 человека - третью дозу, а 491 человек был вакцинирован Johnson&Johnson.

На прошлой неделе в среднем ежедневно прививки получали 9838 человек, что меньше, чем во второй половине октября и в начале ноября.

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LETA

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LETA

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