От Covid-19 полностью привиты 36% жителей Латвии

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на сегодняшний день 36,08% населения Латвии полностью вакцинированы от Covid-19.

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В пятницу прививки получили 5164 человека, в том числе 2455 получили первую дозу вакцины, 2217 — вторую дозу, а 492 человека были вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson.

Темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда прививались по 16 600 человек в день.

В пятницу в вакцинации от Covid-19 были задействованы 163 медицинских учреждения.

На сегодняшний день в Латвии введено в общей сложности 1 347 468 вакцин от Covid-19, в том числе 666 356 человек получили первую дозу вакцины, а 681 112 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 35,3% и 36,08% населения Латвии.



