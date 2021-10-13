От Covid-19 полностью привиты более 48% жителей Латвии

На фоне продолжающегося роста темпов вакцинации от Covid-19 к этому моменту полный курс вакцинации в Латвии прошли 904 013 человек или 48,03% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Темпы вакцинации растут уже на протяжении месяца. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 769 человек, и с каждой последующей недели общее количество вакцинированных увеличивалось: с 13 по 19 сентября в общей сложности было введено 34 399 доз вакцины, а в период с 13 по 19 сентября — 41 591. С 27 сентября по 3 октября было привито 44 094 человека, а на прошлой неделе — не менее 48 310 человек.

По мере роста недельного показателя объемов вакцинации соответственно увеличивается и среднее число людей, прививающихся в день. В прошлом месяце максимальное число вакцинированных было зарегистрировано в минувшую пятницу, когда оно превысило 10 000 человек.

Вчера против Covid-19 привито не менее 8 449 человек. В основном прививались люди из неприоритетных групп, но были среди них и пожилые люди в количестве 1000 человек, примерно 630 лиц с хроническими заболеваниями, а также несколько сотен представителей профессий, для которых вакцинация стала обязательной.

К понедельнику процесс вакцинации завершили 56,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста. В этих расчетах использовались данные ЦСУ о населении Латвии на начало 2021 года. Из тех же данных видно, что курс вакцинации прошли 54,69% латвийцев старше 12 лет.

Однако темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в среднем в неделю вакцинировались более 16 700 человек.