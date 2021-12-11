От Covid-19 полностью привиты почти две трети населения Латвии
Foto: LETA

К пятнице почти две трети населения Латвии завершили основной курс вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На данный момент в Латвии полный курс вакцинации прошли 1 225 606 человек, а 135 236 человек были ревакцинированы. Это составляет соответственно 65,12% и 11,03% населения Латвии.

Курс вакцинации завершили 75,83% населения старше 18 лет и 74,14% населения старше 12 лет.

По данным НСЗ, в пятницу вакцину против Covid-19 получили не менее 10 054 человека, в том числе 701 человек получил первую дозу вакцины, 2098 человек — вторую дозу, 6893 человека — третью дозу, а 362 человека привились однократной вакциной Johnson & Johnson.

На прошлой неделе прививки получали в среднем 9885 человек в день.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (6) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта