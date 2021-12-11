От Covid-19 полностью привиты почти две трети населения Латвии

К пятнице почти две трети населения Латвии завершили основной курс вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На данный момент в Латвии полный курс вакцинации прошли 1 225 606 человек, а 135 236 человек были ревакцинированы. Это составляет соответственно 65,12% и 11,03% населения Латвии.

Курс вакцинации завершили 75,83% населения старше 18 лет и 74,14% населения старше 12 лет.

По данным НСЗ, в пятницу вакцину против Covid-19 получили не менее 10 054 человека, в том числе 701 человек получил первую дозу вакцины, 2098 человек — вторую дозу, 6893 человека — третью дозу, а 362 человека привились однократной вакциной Johnson & Johnson.

На прошлой неделе прививки получали в среднем 9885 человек в день.