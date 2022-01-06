От Covid-19 привито почти 3 тысячи детей до 11 лет

На сегодня от Covid-19 привито уже почти 3000 детей в возрасте 5-11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря прошлого года. Сейчас 2997 детей получили как минимум одну вакцину против Covid-19, а у 44 детей курс вакцинации завершен.

Срок получения второй вакцины для младших детей превышает тот, что установлен для лиц старше 12 лет. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 72 247 детей и подростков, а завершили курс вакцинации 67 150.

В категории населения в возрасте 60 лет и старше курс вакцинации завершили 396 987 человек, при этом 51 человек из них старше 100 лет.

По данным Центрального статистического управления, на данный момент 69,98% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 67,3% населения завершили процесс вакцинации, при этом 22,2% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Общий охват населения бустерной вакцинацией достиг 14,93% — дополнительно против Covid-19 привились 281 238 человек.