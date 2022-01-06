От Covid-19 привито почти 3 тысячи детей до 11 лет
Foto: F64

На сегодня от Covid-19 привито уже почти 3000 детей в возрасте 5-11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря прошлого года. Сейчас 2997 детей получили как минимум одну вакцину против Covid-19, а у 44 детей курс вакцинации завершен.

Срок получения второй вакцины для младших детей превышает тот, что установлен для лиц старше 12 лет. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 72 247 детей и подростков, а завершили курс вакцинации 67 150.

В категории населения в возрасте 60 лет и старше курс вакцинации завершили 396 987 человек, при этом 51 человек из них старше 100 лет.

По данным Центрального статистического управления, на данный момент 69,98% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 67,3% населения завершили процесс вакцинации, при этом 22,2% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Общий охват населения бустерной вакцинацией достиг 14,93% — дополнительно против Covid-19 привились 281 238 человек.

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