От Covid-19 привиты 52% работников образовательных учреждений
Foto: LETA

На сегодняшний день от Covid-19 вакцинированы большинство — 52% — работников образовательных учреждений, сообщила в Twitter министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

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Активнее всего вакцинируются работники вузов — среди них вакцинированных уже 73%. В общеобразовательных школах прививки получили 55% работников, а в дошкольных учреждениях — только 40%. Таковы, сообщила министр, данные Центра профилактики и контроля заболеваний на 27 июня.

По словам Аниты Муйжниеце, в середине апреля, когда педагоги получили возможность привиться в приоритетном порядке, общество охватил скептицизм в отношении вакцины AstraZeneca. Многие работники образовательных учреждений опасались побочных эффектов, откладывали прививку на "после Янова дня", когда будут позади экзамены и выпускные.

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LETA

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LETA
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