От Covid-19 привиты 69% работников учебных заведений
Foto: F64

Охват вакцинацией против Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 69%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на три процентных пункта.

От Covid-19 привиты 58% работников дошкольных учреждений, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее. Рост на три процентных пункта был зафиксирован на уровне общего образования, где привито 72% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 83% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Анита Муйжниеце Twitter
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность