От Covid-19 привиты 69% работников учебных заведений

Охват вакцинацией против Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 69%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.

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По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на три процентных пункта.

От Covid-19 привиты 58% работников дошкольных учреждений, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее. Рост на три процентных пункта был зафиксирован на уровне общего образования, где привито 72% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 83% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.