От Covid-19 ревакцинировано почти 30% населения Латвии
Foto: F64

Ко вторнику почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19, было ревакцинировано, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По подсчетам агентства LETA, в Латвии процесс вакцинации завершили 1 278 632 человека, или 67,93% всего населения. Из них 29,25% также получили бустерную вакцину.

При пересчете на все население, ревакцинирован каждый пятый житель страны.

В понедельник против Covid-19 было вакцинировано 5619 человек, большинство из них - 4436 - получили бустерную дозу вакцины.

Вчерашние показатели вакцинации отстают от неделей ранее зафиксированных данных, когда в понедельник было вакцинировано 9 259 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию