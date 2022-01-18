От Covid-19 ревакцинировано почти 30% населения Латвии

Ко вторнику почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19, было ревакцинировано, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По подсчетам агентства LETA, в Латвии процесс вакцинации завершили 1 278 632 человека, или 67,93% всего населения. Из них 29,25% также получили бустерную вакцину.

При пересчете на все население, ревакцинирован каждый пятый житель страны.

В понедельник против Covid-19 было вакцинировано 5619 человек, большинство из них - 4436 - получили бустерную дозу вакцины.

Вчерашние показатели вакцинации отстают от неделей ранее зафиксированных данных, когда в понедельник было вакцинировано 9 259 человек.