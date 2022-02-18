От Covid-19 ревакцинированы более 37% всех привитых
Foto: DELFI

В настоящее время от Covid-19 ревакцинированы 37,58% всех привитых в Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

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В четверг прививки от Covid-19 получили 1630 человек, при этом первую - всего 80 человек, а завершили процесс вакцинации 367 человек, в том числе 28 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В свою очередь бустерную вакцину в четверг получили 1183 человека.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии было 1 882 200 жителей. Из них 71,26% получили по крайней мере одну вакцину от Covid-19, в том числе 68,86% завершили процесс вакцинации.

Ревакцинировано 25,88% общей численности населения Латвии. В свою очередь среди привитых доля ревакцинированных составляет 37,58%.

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