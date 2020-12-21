От Covid-19 умер 31-летний брат экс-депутата Хосама Абу Мери
Foto: LETA

Спустя месяц после заражения Covid-19 в Ливане умер родной брат бывшего депутата Сейма, врача-гастроэнтеролога Хосама Абу Мери. Об этом сам Абу Мери рассказал в эфире телеканала RigaTV24.

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Врач рассказал, что его 31-летний брат был спортивным и армейским человеком, однако не справился с вирусом, скончавшись в больнице.

Абу Мери призвал латвийское общества тщательно соблюдать все ограничения, поскольку коронавирус опасен как для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, так и для молодых и здоровых жителей.

Он также отметил, что людям не стоит бояться вакцинации. Ранее он обратился к своим подписчикам в Instagram, указав на серьезность ситуации с пандемией коронавируса.

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