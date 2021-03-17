От Covid-19 вакцинированы 67% работников и клиентов центров соцухода
Foto: LETA

До 15 марта вакцину от Covid-19 получили 8 918 работников и клиентов центров длительного социального ухода, сообщает Министерство здравоохранения. Это 67% от общего числа клиентов и работников.

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Всего в Латвии жители получили 101 142 дозы вакцин от Covid-19 - 35 514 доз Pfizer, 9 457 доз Moderna и 56 171 доз AstraZeneca.

Сейчас использование вакцины AstraZeneca приостановлено, поэтому темп вакцинации существенно снизился, указывают в министерстве. Ведомство призывает людей всё равно подавать заявки на вакцинацию, так как это поможет более оперативно планировать вакцинацию в апреле, когда страна планирует получить большие поставки препаратов.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС решили приостановить использование вакцин AstraZeneca из-за сообщений о редких видах тромбов, образовавшихся у нескольких получателей вакцин. Случаи расследует Европейское агентство лекарств.

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