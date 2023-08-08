От граждан России с постоянным ВНЖ Латвии не будут требовать личного минимального дохода в 620 евро

Одним из требований для получения живущими в Латвии гражданами России (экс-негражданами Латвии) нового статуса постоянного жителя ЕС в Латвии был ежемесячный доход за последний год не ниже минимальной зарплаты — 620 евро в этом году и 500 евро в прошлом. В пояснениях Конституционному суду представитель МВД сообщил, что недостающую сумму может гарантировать кто-то другой.

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Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический ПМЖ бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, до этой даты надо подать в PMLP определенный набор документов. В том числе — справку о доходах за последний год.

Изначально от претендентов на новый статус требовали наличия регулярных финансовых поступлений в размере не ниже минимальной зарплаты (до конца 2022 года — 500 евро, с 2023 года — 620 евро) в месяц за последний год. Впоследствии для пенсионеров требование смягчили — им достаточно получать пенсию любого размера, латвийскую или российскую. Но и это требование для многих лиц (чаще мужчин - они на пенсию уходят позже), не достигших пенсионного возраста, оказалось невыполнимым.

Получив иски от попавших под поправки граждан РФ, Конституционный суд Латвии начал делать запросы в разные государственные инстанции, чтобы разобраться в реальной ситуации. В частности, представитель МВД в пояснении Конституционному суду указал, что если у непенсионера нет нужного уровня доходов, то за недостающую сумму может поручиться другое лицо, например, супруг, дети, родители. По мнению составителя исков в КС Елизаветы Кривцовой, для некоторых это пояснение может существенно изменить ситуацию.

Подробный гид Delfi о том, как подавать документы на новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии — здесь.