От гриппа умерли первые три латвийца

В течение последних двух недель в Латвии умерли от гриппа три человека, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

У всех умерших наблюдались хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Двоим из них было по 50 лет, одному — 85. Ни один не делал прививку от гриппа.

По данным ЦПКЗ, на прошлой неделе случаи гриппа зарегистрированы на всех административных территориях, включенных в мониторинг - всего 111 клинически подтвержденных случаев гриппа. По сравнению с неделей, начавшейся 16 декабря, заболеваемость немного упала, что частично связано с короткой рабочей неделей и школьными каникулами.

На 31 уменьшилось количество людей, попавших в стационар с гриппом - до 114 человек.

Самая высокая заболеваемость гриппом на неделе с 23 декабря зарегистрирована в Елгаве - 215,7 случая на 100 тыс. жителей. В Риге зарегистрировано 151,7 случая на 100 тыс. населения, в Юрмале - 103,6 случая. В остальных городах заболеваемость была меньше 100 случаев на 100 тыс. жителей, то есть ниже эпидемического порога.

За прошлый сезон от гриппа в Латвии умерли 86 человек. Тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди с хроническими заболеваниями сердца, кровеносных сосудов, легких и почек, сахарным диабетом, раком, хроническими инфекциями и с ослабленным иммунитетом, а также маленькие дети и беременные.