Ровно 30 лет назад, в 1991 голу, Латвия перешла от "советской" пятибалльной системы оценивания учеников к десятибалльной. Однако сегодня подход к отметкам снова меняется: в латвийских школах параллельно работают две системы. Учителя действуют в меру своего понимания, родители не скрывают недоумения и тревог, меньше всех беспокоятся дети. Вместе с чиновниками Центра содержания образования (VISC) и директором одной из рижских школ портал Delfi разбирался, от какой системы оценивания Латвия ушла и к чему намерена в итоге прийти.

Из разговора учителя спорта с учеником в бассейне школы им Наталии Драудзини: "С оценками все просто! Дошел до бассейна — уже "4", принес плавки и шапочку — это "5", зашел в воду — вот и "шестерка" получается, не утонул — можно на "семерочку" рассчитывать…" — "А если бомбочкой?!" — деловито уточняет школьник.

Все это выглядело бы анекдотом, если бы в реальной жизни каждому учителю, ученику и родителю можно было так просто объяснить, за что и какую оценку сегодня ставят. А главное — во имя чего все это? Ведь не секрет, что советские отличники пятибалльной системы в капиталистическом будущем редко достигали успеха, куда чаще фортуну ловили за хвост более гибкие "хорошисты" и менее зацикленные на формальностях "троечники".

Разбираемся, как поменялась систнма школьных оценок Латвии:

Зачем "пятерки" поменяли на "десятки"?

О чем говорят слова и цифры в аттестате?

Кто такой "робот" и можно ли с ним спорить?

Как улучшить оценку?

Чем заменяют оценки в начальной школе?

Как оценят углубленные курсы?

Куда исчезла отметка по поведению?

Рейтинги — это хорошо или плохо?

Можно ли сравнивать оценки гимназий и "простых школ"?

Зачем "пятерки" поменяли на "десятки"?