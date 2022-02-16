От коронавируса привиты более семи тысяч детей в возрасте до 11 лет

На данный момент от Covid-19 привиты более 7700 детей в возрасте от 5 до 11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По крайней мере одну прививку получили 7755 ребенка в этом возрасте, в том числе 1643 - завершили курс вакцинации. Также 15 детей ревакцинированы, получив бустер. В этой возрастной группе вакцинация от коронавируса началась в декабре прошлого года.

По данным НСЗ, во вторник прививку от Covid-19 получили 1909 человек, в том числе первую дозу - только 119, в свою очередь, 384 - завершили курс вакцинации. В свою очередь, бустер полчили 1406 жителя, таким образом, во вторник большинство людей пришли именно за третей прививкой.

Данные еще могут немного измениться, так как их заносят в общую базу в течение нескольких дней.