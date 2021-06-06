От Лудзы до Даугавпилса. Кто будет править в Латгале: итоги выборов

5 июня в Латвии состоялись выборы в местные самоуправления. Портал DELFI обобщает данные по подсчету голосов в Латгале.

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Даугавпилс

На выборах в самоуправления в Даугавпилсе 42,25% голосов получила партия "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Больше всего голосов набрали два депутата городской думы — Андрей Элксниньш и Валерий Кононов. Подробнее.

Резекне

На выборах в самоуправления в Резекне 63,19% голосов получила партия "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Партии, список которой возглавляет мэр города Александр Барташевич, удалось улучшить результат предыдущих выборов. Подробнее.

Аугшдаугавский край

В только что созданном краю уверенную победу одержала "Партия Даугавпилсского края" (Daugavpils novada partija) — у нее 43,82%. На втором месте Латгальская партия (21,37%), на третьем Латвийский крестьянский союз (17,69%), на четвертом — "Согласие" (12,08%).

Балвский край

Уверенная победа Латгальской партии: 40,48% и семь мандатов в краевой думе. В тройку вошли Латвийский крестьянский союз (17,89%) и Латвийская зеленая партия (11,70%). Кроме того, в думу попали представители Новой консервативной партии (7,64%), "Согласия" (6,87%) и Национального объединения (5,67%).

Краславский край

Латвийский крестьянский союз, список которого возглавляет председатель краевой думы Гунарс Упениекс, набрал 51,74% и получил восемь мандатов. На втором месте "Согласие" (12,29%), на третьем Латвийское объединение регионов (10,58%). В думу также проходят Новая консервативная партия (9,86%) и Латгальская партия (7,31%).

Ливанский край

Партия, которой руководит мэр Ливаны Андрис Вайводс, уверенно выиграла выборы (60,47%). За СЗК проголосовали 16,83%, на третьем месте — "Согласие" (11,12%), на четвертом — Латвийское объединение регионов (10,60%).

Лудзенский край

Союз зеленых и крестьян существенно улучшил свои позиции — если на выборах 2017 года партия набрала чуть меньше 29%, то сейчас 48,36%. Второе место у Латгальской партии (32,36%), в думу также проходит "Согласие" (11,61%).

Прейльский край

Первое место у общего списка Латгальской партии и "Нового "Единства"" (21,56%, в список входит нынешний председатель краевой думы Марута Пливда). В думу также проходят Национальное объединение (17,02%), общий список Новая консервативная партия + Латвийское объединение регионов + APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI (16,88% ), "Для развития Латвии" (15,59%), Латвийская социал-демократическая рабочая партия (11,68%), Союз зеленых и крестьян (9,05%) и "Согласие (5,74%).