От министров до сантехников: на кого направлен универсальный "законопроект о лояльности"

В мае 2022 года на портале общественных инициатив manabalss.lv появилась петиция — "Запретить занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях прокремлевски настроенным лицам". За год инициатива собрала более 13 тысяч подписей, совсем недавно она была рассмотрена в Сейме и даже успешно прошла первое чтение — уже в качестве поправок к "Закону о госуправлении". Кого именно и к чему обязывает новый законопроект, насколько он продуман и каковы его перспективы — разбиралась русская редакция Delfi.

Разработанные на основе петиции поправки к "Закону о госуправлении" предусматривают, что лояльность Латвии и ее конституции станет обязательной для всех занятых в государственном и муниципальном секторах. В мае поправки в Сейм передала комиссия по национальной безопасности. Впрочем, вопросы к законопроекту возникают уже на уровне его ключевой формулировки.