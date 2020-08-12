От моббинга до отношений Латвии с Россией в пандемию. Фестиваль общения Lampa объявил программу

С 2 по 5 сентября в Латвии пройдет шестой фестиваль Lampa в необычное для фестиваля время и в необычном формате. Главная тема — "вместе". Как обычно, у людей будет возможность обсудить широкий круг практических и глобальных вопросов — от эмоционального здоровья и школьного образования до отношений Латвии и России после пандемии. Lampa приглашает всех, кому есть что сказать, кто готов слушать, принимать участие в обмене идеями, отточить ум и расширить кругозор. Более чем 200 мероприятий можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте фестиваля festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также посетив очные фестивальные студии в Цесисе, Риге и Резекне.

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"Несмотря на то что Covid-19 создал много препятствий проведению фестиваля в этом году, мы нашли новые решения. В этом году фестиваль будет проходить не два, а целых четыре дня и станет еще более доступным для всех. Через наших партнеров LMT Straume и Telia Latvia к обсуждениям можно подключиться из любой точки мира. Впервые в истории фестиваля будем ждать посетителей не только в студии в Цесисе, но и в студиях Риги и Резекне", — делится новостями Иева Морица, директор фестиваля.

Как обычно, на Lampa обсудят темы, интересные разным поколениям. На латышском, русском и английском языках. Отдельным мероприятиям обеспечат перевод на язык жестов. Полная программа мероприятий на русском языке — здесь.

Помимо глобальных и, казалось бы, неисчерпаемых тем для разговоров (демократия, ценности, либерализм, национализм и т.д.), будет возможность получить практические советы для улучшения повседневной жизни. Например, как позаботиться о зрении, как следовать "зеленому" стилю жизни, как помочь скорбящему человеку. Родители смогут участвовать в дискуссиях о моббинге в школах, эмоциональном здоровье детей, мотивации заниматься спортом и налаживании отношений с подростком. Для самих подростков и молодых людей в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии уже третий год подряд пройдет программа "Īssavienojums / Короткое замыкание", мероприятия которой организуют молодые люди со всей Латвии.

Школа будущего, неформальное образование, развитие на протяжении всей жизни — вечно актуальная тема образования не будет забыта и в этом году благодаря патрону образовательного контента Swedbank Latvija. А также культура и искусство, психическое и физическое здоровье, экономика и политика, окружающая среда и общество, технологии. Все эти актуальные для современного общества вопросы будут охвачены, как и в дискуссиях и беседах, так и практических мастерских и лекциях, а также в виде шоу, спектаклей и игр — с юмором и развлечениями.

В этом году более половины мероприятий фестиваля пройдет очно — с учетом требований всех мер безопасности. Посетителей будут ждать в Риге (студия "Замок света" в Национальной библиотеке Латвии, студия "Splendid Palace", студия образования "Swedbank" на Баласта дамбис), в Цесисе (Видземский концертный зал "Цесис") и в Резекне (в посольстве Латгалии "Gors"). Также некоторые организаторы фестиваля откроют для посещения свои офисы, дворы и другие места проведения. Количество мест будет ограничено. Посетить студию Lampa можно в порядке живой очереди, с соблюдением дистанции или предварительно зарегистрировавшись для посещения. Информацию о возможностях посещения мероприятия можно найти на сайте фестиваля рядом с описанием каждого мероприятия.

Еще одна новинка этого года — официальные места совместного просмотра Lampa по всей Латвии и во всем мире. Заявить свое место может любой желающий вплоть до проведения фестиваля, а уже с середины августа на веб-странице фестиваля можно будет ознакомиться с картой, где будут указаны все места.

Чтобы не растеряться в широком предложении фестиваля и не пропустить желанное событие, каждый имеет возможность составить собственную программу, используя инструмент "Моя программа", доступный на сайте фестиваля. Он позволяет выбирать события в соответствии с понравившейся категорией и создавать список интересующих вас событий простым и понятным способом, который также можно легко просмотреть на телефоне.

Более подробная информация — здесь.

В команде фестиваля — Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды для открытого общества, Европейский фонд культуры, Фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр "Splendid Palace", Национальная библиотека Латвии, а также компании "Latvijas Finieris", "Enefit", "DPD Latvija" и "Latvijas Valsts meži". Прямую трансляцию фестиваля обеспечивают LMT Straume и Telia Latvia.