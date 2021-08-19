От поезда до стаканчика. Краткая инструкция для поездки на фестиваль Lampa в Цесисе

Завтра в Цесисе стартует 7-й фестиваль общения Lampa. В программе около 200 мероприятий на самые разные темы — от дискуссии "Русская культура как основа идентичности" до бесплатного тестирования на ВИЧ, гепатит и сифилис. В кульминации вечером 21 августа комики будут высмеивать трех политиков — Яниса Борданса, Марию Голубеву и Вячеслава Домбровского. А другие политики встанут за ди-джейский пульт. Фестиваль доступен и в онлайновом формате для всех, а в очном варианте — для привитых и переболевших Covid-19 (единственно возможный вариант). Краткая инструкция для тех, кто решил ехать.

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Проведение фестиваля очно

Выбрана самая безопасная момент модель — сцены и палатки с мероприятиями будут разбросаны по всему Цесису: на площади Рожу, в парке Майя, на площади Виенибас, в парке Руцкас, в Цесисском творческом и дигитальном квартале и других местах..

→ Ознакомься с картой фестиваля.

Условия очного посещения

Все работает в "зеленом" безопасном формате — при предъявлении удостоверения личности и выданного в странах ЕС и действующего сертификата Covid-19 о вакцинации и перенесенном за последние полгода заболевании. Требование распространяется и на детей. Поэтому очно — только для тех, кому за 12. Даже младенцы на территорию проведения мероприятий в этот раз не могут быть допущены.

Напоминаем: большинство мероприятий можно посмотреть в прямом эфире на сайте фестиваля в любом удобном для вас месте.

Инфопункты и браслеты

В центре Цесиса рядом со сценами будут работать пять точек выдачи браслетов и инфопункты, где после проверки сертификата посетителю выдадут браслет, с которым можно будет посетить все фестивальные площадки все два дня. В любой момент на территории фестиваля вас могут попросить повторно показать сертификат с удостоверением личности.

Как добраться и ограничения движения в Цесисе

Общественный транспорт — междугородний автобус или поезд. Лучше покупать билет заранее. Кроме обычных рейсов поездов, будут дополнительные:

В ночь с 20 по 21 августа поезд отправится из Цесиса в 23.40 и прибудет в Ригу в 01.31.

21 августа поезд отправится из Риги в 8:59 и прибудет в Цесис в 10:50.

В ночь с 21 по 22 августа поезд отправится из Цесиса в 00.28 и в Ригу прибудет в 2.15.

Также можно отправиться на поезде Рига-Валга, который отходит из Риги в 10.46. 20 августа организованы дополнительные вагоны.

Для приезжающих на частном транспорте доступны бесплатные парковки:

на бульваре Узварас, 22

на улице Л. Паэглес, 18

на перекрестке улиц Валмиерас и Дзинтару

на перекрестке улиц Дришкина/Норас

на улице Плявас, 5

на перекрестке улиц Кляву/Цериню /Ниниера (площадка на траве, работает только при сухой погоде)

на части улицы Калькю (возле улицы Апшу)

→ Ищите парковочные места на карте фестиваля.

Количество мест — ограничено. Возможно, придется парковаться дальше от мест проведения фестиваля. Часть улиц Цесиса будут перекрыты для движения транспорта.

Где заночевать?

И в этом году Lampa предлагает бесплатно разместиться в палаточном городке со своей палаткой и спальником — во дворе Цесисского детско-юношеского центра на улице Берзайнес, 4. Открыто с 11.00 20 августа до 12.00 22 августа — можно выспаться. Услуга доступна тем, кто предъявит сертификат Covid-19 или фестивальный браслет.

→ Группа Lampa на Facebook "Размещение и транспорт" — возможность договориться о попутчиках и найти жилье.

Карта и программа фестиваля в телефоне

Программа фестиваля и карта — только в электронном формате в приложении Lampa (доступно в App store и Google Play) или на веб-сайте; также карты часто можно будет увидеть в городской среде Цесиса.

Призываем каждого свою программу с помощью инструмента "Моя программа", который можно найти на веб-сайте.

А что поесть и попить?

На фестивале будет не только много полезных разговоров о еде - партнеры Lampa не оставят голодными никого. В том числе вегетарианцев и веганов. Расположение зон питания и список торговцев едой — на карте фестиваля.

Пополнять свои бутылки для воды можно бесплатно в в точках водоснабжения Цесиса: в Цесисском замковом парке, на площади Рожу, в зеленой зоне площади Виенибас и в водном баре парка Руцкас.

Заплатив 1.00 евро любому продавцу напитков, можно будет получить многоразовый депозитный стакан, который заменят на чистый при покупке следующего напитка. После завершения мероприятия стакан можно вернуть продавцам, получив назад 1,00 евро, или пожертвовать свой уплаченный 1,00 евро фестивалю, оставив стакан в специально предназначенных для этого коробках.

При желании стакан можно взять с собой домой на память о фестивале!