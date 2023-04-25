От продажи билетов на Праздник песни планируются доходы в размере до 7,5 млн евро

От продажи билетов на мероприятия XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца планируется выручить 7,5 млн евро, говорится в проекте положения, подготовленном Министерством культуры и утвержденном сегодня правительством.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Принимая во внимание, что план собственных поступлений праздника, утвержденный в бюджете на 2023 год, составляет 4,7 млн евро, собственные поступления Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) в связи с организацией праздника увеличены на 2,7 млн евро, на 2,7 млн евро увеличены и расходы.

Увеличение собственных доходов ЛНКЦ направит на организацию праздничных мероприятий, в том числе на аренду мест проведения мероприятий, обеспечение безопасности, расходы на общественный транспорт для участников праздника, аудиовизуальное и техническое обеспечение и др.

Сегодня правительство утвердило прейскурант платных услуг XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца. Платные услуги включают входные билеты на мероприятия и аренду торговых площадей. Праздничная программа состоит из 52 мероприятий, из которых 21 мероприятие бесплатное, одно частично платное и 30 платных мероприятий. Они пройдут на 31 площадке.

Стоимость билетов составит от 5 до 100 евро.

10%-ная скидка будет применяться к обладателям карты "Почетная семья" и "3+ Почетная карта", лицам с инвалидностью, политически репрессированным лицам.

Планируется обеспечить 68% билетов в открытой продаже, 30% билетов по предварительному бронированию и 2% приглашений для почетных гостей и организаторов. Налог на добавленную стоимость к входным билетам на праздничные мероприятия не применяется.