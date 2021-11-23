От работы отстранены 857 госслужащих и 1300 муниципальных работников без ковид-сертификата
Foto: DELFI

От работы отстранены 857 из примерно 90 000 сотрудников государственного управления и предприятий с государственным капиталом, которые не начали вакцинацию до 15 ноября, сообщил начальник Госканцелярии Янис Цитсковскис.

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Количество отстраненных составляет чуть менее 1% работников госуправления.

Из примерно 90 000 сотрудников муниципальных учреждений до 15 ноября не начали вакцинацию 1300, или около 1,4%, и эти люди также отстранены от работы.

Работники общественного сектора, которые начали курс вакцинации до 15 ноября, но еще не получили сертификат, смогут продолжать работу удаленно или очно. Крайний срок для получения сертификата о вакцинации этими лицами — 15 декабря.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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