От работы в совете Rīgas siltums освобождены бывшие депутаты РД Степаненко и Лочмелис

По инициативе временного исполнительного директора Рижской думы и держателя долей капитала Rīgas siltums Иветы Залпетере, от работы в совете Rīgas siltums освобождены бывшие депутаты Рижской думы Вячеслав Степаненко (Согласие) и Янис Лочмелис (ЧСР), передает LETA.

До недавнего времени в совете работали пять членов - Дзинтарс Каулиньш, Каспарс Лоре, Юрис Радзевичс (ЧСР), Степаненко и Лочмелис. Радзевич покинул должность в совете 13 января и с тех пор совет работал в неполном составе. Согласно коммерческому закону, предприятие должно было провести новые выборы совета и переизбрать всех членов совета.

Залпетере на собрании участников выдвинула на должности в совете директора Юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша, директора юридического департамента Министерства охраны среды и регионального развития Мадарса Лаурса и госсекретаря Министерства юстиции Райвиса Кронбергса. Все три кандидата получили поддержку акционеров.

Работу в совете продолжит Лоре - директор юридического департамента Министерства экономики и Каулиньш - замгоссекретаря Министерства экономики.

Вячеслав Степаненко порталу DELFI указал, что считает решение Залпетере политическим. “Отношения не сложились изначально, это логичный шаг с их стороны и ни для кого, в том числе для меня, не был сюрпризом”, - сказал Степаненко. Он пояснил, что неоднократно обращался к Залпетере, но их коммуникация не заладилась.

По его мнению, главным признаком политизированности этого решения является то, что новые члены совета были выдвинуты без конкурса. Степаненко сказал, что не получал никаких упреков и претензий со стороны акционеров.

Советник исполнительного директора РД Гунтис Карклиньш сказал, что выдвижение трех новых членов правления это временное решение до того, как будет объявлен конкурс на места в совете Rīgas Siltums.

Решение было принято из-за поправок к закону об управлении долями и обществами капитала публичных лиц, согласно которым должностные лица политических партий не могут претендовать на место в совете государственного или муниципального общества капитала. То есть, администрация РД решила отграничиться от участия политиков в совете и предложила места Степаненко и Лочмелиса чиновникам министерств.

В думе указали, что в ближайшее время будет собрана номинационная комиссия, которая в порядке конкурса будет отбирать кандидатов на работу в обществах капитала Риги.