От согласия до ориентации. Молодежь приглашают на цикл лекций о сексуальном здоровье

C 15 мая молодежная организация Young Folks LV проводит первый цикл онлайн-лекций для подростков и молодежи с целью сексуального образования. На мероприятии выступят как местные, так и зарубежные специалисты в области репродуктивного здоровья, интернет-безопасности и гендерных исследований.

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По словам организаторов, идея мероприятия связана как с ростом интереса к данной теме среди подростков, так и с данными о сексуальном здоровье молодежи. По статистике Всемирной организации здравоохранения, "из примерно 5,6 миллиона случаев абортов среди девочек-подростков в возрасте 15-19 лет, которые происходят ежегодно, 3,9 миллиона носят небезопасный характер, что способствует росту материнской смертности, заболеваемости и приводит к длительным нарушениям состояния здоровья".

Табуированность темы и отстраненность родителей могут повлиять на дальнейшую жизнь подростка, именно поэтому организация Young Folks решила взять инициативу на себя. "Мы верим, что доступность информации напрямую влияет на качество жизни молодых людей, именно поэтому наша цель — говорить о физическом и ментальном здоровье, сексе, гендере и отношениях между людьми открыто и честно", — делится молодежный лидер организации Young Folks LV, Виктория Ткаченко.

В программе мероприятия четыре онлайн-лекции от экспертов, после которых каждый интересующийся сможет задать интересующие его вопросы. 15 мая цикл откроет спикер организации Papardes Zieds, который расскажет участникам о видах контрацепции, а также о том, как открыто говорить про согласие на секс.

20 мая с лекцией "Как распознать риски и опасное общение в Интернете?" выступит Алина Касилова, менеджер учебной деятельности образовательного проекта #stop_sexтинг, детский и подростковый психолог. Вебинар нацелен на то, чтобы дать слушателям информацию обо всех актуальных рисках онлайн, действиях злоумышленников в интернете, а также научить распознавать эти риски и опасное общение для того, чтобы защитить себя.

29 мая состоится еще одна лекция от организации Papardes Zieds посвященная тому, что такое беременность и аборт, о видах аборта, а также о болезнях, передающихся половым путем. И в завершении, 5 июня лекцию про гендер и сексуальную ориентацию прочитает Елизавета Заикина, контрибутор ЮНЕСКО по вопросам сексуального образования подростков и преподаватель таких секс-образовательных проектов как "Sex in HSE" и "ProSex".

Проект организации Young Folks LV некоммерческий — все собранные средства будут потрачены на оплату выступлений спикеров и поддержку молодежной организации. Приобрести билеты на онлайн-мероприятие, а также ознакомиться с программой можно ЗДЕСЬ.