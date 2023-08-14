От спектаклей до "читаклей". В Юрмале проходит фестиваль культуры еврейской общины Jewrmala Fest

В Юрмале с 14 по 22 августа проходит второй фестиваль Jewrmala, в рамках которого жители и гости курорта могут познакомиться с разными проявлениями культуры местной еврейской общины. Центральное мероприятие Jewrmala Fest 2023 станет празднование дня рождения синагоги "Бэйт Исраэль" с участием актера Александра Филиппенко.

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Важная цель фестиваля привлечь внимание к процессу восстановления исторической синагоги в Майори и открытия при ней большого еврейского Культурного центра — с детским садом, кошерной кухней, залами для конференций, фестивалей и торжеств. Идея принадлежит рабанит юрмальской синагоги "Бейт Исраэль" Зине Кутновски Лиак и режиссёру и продюсеру ряда культурных событий Латвии Екатерине Ланской.

Старт фестивалю в прошлом году дал показ фильма "Юрмала еврейская: Jewrmala" - он рассказал историю еврейской общины города-курорта и раскрыл роль, которую община играла в борьбе за независимость Латвии и жизни Первой республики. Красная дорожка мероприятия собрала видных представителей юрмальской общины - актёра Эммануила Виторгана и его жены Ирины, Златы Эльбаум-Хазановой, посла Израиля в Латвии Шарон Раппопорт-Палги, психолога Михаила Лабковского и многих других. Главные герои фестиваля - люди, которые участвуют в жизни общины. Молодое поколение, сениоры, дети, гости со всего мира и туристы курорта.

В этом году "Jewrmala Fest" приурочен к пятилетию с момента открытия синагоги "Бейт Исраэль". До войны в Юрмале функционировали семь синагог. Beit Israel Synagogue была построена за три недели до начала Второй мировой войны и потом частично разрушена. Заново она была открыта в августе 2018 года бизнесменом, вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса Эммануилом Гриншпуном в память об его отце.

Центральным мероприятием Jewrmala Fest 2023 станет празднование дня рождения синагоги "Бэйт Исраэль" - 14 августа в 19.00 в зале на воде ресторана Laivas. Здесь пройдет выступление актёра Александра Филиппенко, который поздравит гостей праздника чтением отрывков из Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Зощенко и Левитанского. А также ответит на вопросы гостей. Вечер проводит модератор цикла встреч "Философия на воде" журналист и литератор Сергей Николаевич.

В рамках Jewrmala Fest 2023 пройдет цикл культурных событий:

Выступление немецкой певицы Уте Лемпер, специальной гостьи гала-концерта фестиваля Инесе Галанте Summertime;

Захватывающий рассказ об истории римского еврейства уникального гида, историка Леаны Розенберг, родившейся в Риге, в подростковом возрасте переехавшей в Рим, где она прожила 40 лет;

Спектакль в формате "читакль" (читка) от переводчика англоязычной прозы и драматургии, лауреата премии "Мастер-2015" Ольги Варшавер. Совместно с актёрами Рижского русского театра она представит написанную ею вместе с мужем пьесу "Плюс-минус 100 лет" - семейную сагу и исторический детектив с элементами триллера о кризисе самоидентичности. Пьеса создана на документальном материале в рамках мастерской "Евреи в СССР: семья в большой истории".

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Подробности о том, как приобщиться к фестивалю — здесь.