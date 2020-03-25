От стритфуда до бродячего цирка. Как общество Free Riga возвращает жизнь в заброшенные кварталы Риги

Когда-то на этом месте между улицами Миера и Бривибас была база санитарного транспорта. Потом территорию забросили, а здания пришли в запустение. Но теперь Tallinas ielas kvartāls превращается в настоящий городской оазис, собирающий ценителей искусства, представителей разных субкультур и просто активных жителей Риги. Delfi рассказывает о том, как проект Free Rīga возвращает в такие места жизнь.

Здесь уже проводили фестиваль бродячих цирков, "Четверги современного искусства", Праздник стрит-фуда и многое-многое другое. Автором и вдохновителем развития этого объекта стало общество Free Riga House Guardians и его дочернее предприятие, которое вот уже почти шесть лет занимается тем, что оживляет в столице пустующие здания. Так пустые помещения, в которых лишь гулял ветер и пылилась старая мебель, превращаются в центры культурных инициатив, арены для смелых творческих экспериментов или уютные кафе.

Причем, затраты на это минимальны, а в выигрыше остается и владелец здания (помещения не простаивают и он получает налоговое послабление), и резиденты — пользователи пустующих помещений, которые находят возможность найти площадку для развития своих идей. То есть получается, что основная функция Free Riga — это посредничество между владельцами недвижимости и временными пользователями.

Как все начиналось?

Foto: Диана Спиридовская



Все началось в год, когда Рига готовилась получить статус Культурной столицы Европы. Как рассказал куратор проекта Tallinas ielas kvartāls — художник Каспарс Лиелгалвис, в преддверии такого важного для всей Латвии события вдруг стало ясно, что культурных мероприятий и проектов с участием деятелей искусства запланировано много, а места для их проведения не хватает.

"Так появилась идея поискать место для творческих площадок среди пустующих в Риге зданий. Как мы знаем, после кризиса 2008 года у нас появилось много пустых домов. Кто-то переезжал за город и сбегал от шума мегаполиса, кто-то уезжал за границу. И мы задались вопросом: почему бы не использовать эти пустующие помещения?" — задается вопросом Каспарс Лиелгалвис.

В далеком 2006 году одним из первых проектов стал творческий квартал на Андрейсале, затем в 2008 году в заброшенных помещениях завода ВЭФ заработал Центр искусства Totaldobže, а когда закончился трехлетний договор с Андрейсалой, часть созданных там творческих инициатив переехала в заброшенные в то время помещения Спикери на Центральном рынке, и обосновались там, пока комплекс не закрыли на реновацию. После ремонта владельцы повысили арендную плату, поэтому всем творческим арендаторам пришлось снова искать новые помещения.

После 2013 года появились первые творческие территории Free Riga — на ул. Ликснас, 26, сад Зундас на ул. Уденс, D27 — на ул. Дзирнаву, 27, P11 — на ул. Пушкина, 11, который затем перерос в Квартал Ластадияс, присоединив еще три здания с ул. Тургенева.

"Мы решили попробовать договориться с владельцами пустующих домов, чтобы нам позволили временно предоставить эти помещения творческой молодежи без оплаты аренды. Мы сразу говорили, что нас больше интересует творческая, а не коммерческая составляющая. Мы являемся социальными предпринимателями. Начиная с 2013 года, на основе опыта временного использования зданий в других европейских странах мы учились и уже многого достигли в сфере превращения пустых домов в центры творчества. В основном, это некоммерческие проекты для художников, дизайнеров, музыкантов, театралов, танцоров и поэтов. С нами сотрудничают молодые предприятия, общественные инициативы, разные общества. У нас нет финансирования от самоуправления, поэтому мы зарабатываем себе на жизнь, частично используя помещения для коммерции. Нашу деятельность частично финансируют арендаторы и частично мы сами, сдавая помещения и под ведение коммерческой деятельности", — поясняет Каспарс Лиелгалвис.

От пустых зданий до культурных центров

По словам Каспара, многие из тех помещений, которые простаивали месяцы, а то и годы, требовали больших вложений. Надо было переделать их в безопасную среду, привести в порядок техническое состояние, обеспечить противопожарную безопасность.

Foto: Freeriga.lv

"Использование пустующих помещений не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Надо, чтобы в здании была возобновлена подача воды, канализация, отопление. Это требует своих затрат. Мы все время находимся в процессе поисков, чтобы не только найти место, но и понять, для кого оно может пригодится", — объясняет один из руководителей Free Riga.

Каспарс рассказывает, что Общество договаривается с владельцем использовать временно пустующую собственность для общественного блага, помогает улучшить техническое состояние объекта, находит жильцов, предоставляет пространство для мастерских, мероприятий, офисов, жилых помещений и т. д. Обычно имеет смысл заключать аренду на три года и дольше, но если потенциальным резидентам нужна временная площадка под конкретный проект, то можно и на несколько месяцев.

"Мы уже смогли себя хорошо зарекомендовать, поэтому владельцы пустующих объектов находят нас сами. С первым домовладельцем мы познакомились в 2014 году на дискуссии о том, как преобразить город, как оживить пустующие помещения, которые мы перенимаем во временное пользование. Чтобы разработать модель, которая бы идеально подошла контексту Риги и вписалась бы в нашу концепцию, мы продолжали ездить и учиться у наших коллег в Германию, Францию, Бельгию, Голландию, где исторически такой вид аренды очень разнообразен. Мы не можем просто перенять здание и делать, что нам захочется. Нам необходимо соблюдать нормативные акты Рижского строительного управления. Все объекты необходимо использовать по назначению. Мы и ранее сотрудничали с Департаментом имущества РД, а затем наладили и сотрудничество с Департаментом городского развития, а также с Департаментом образования, культуры и спорта", — поясняет Каспарс Лиелгалвис.

Взаимная выгода и развитие творчества

Со временем авторам идеи удалось создать собственную рижскую модель, которая смогла и учитывать пожелания потенциальных резидентов, и соблюдать при этом различные интересы владельцев временно пустующей недвижимости. Резиденты финансируют деятельность Общества, при этом некоммерческие арендаторы платят за использование помещений меньше, а коммерческие — больше, затем сами его ремонтируют и переделывают под свои нужды. При этом не остаются в накладе и владельцы, поскольку, по правилам Рижского самоуправления, если собственность используется в общественных интересах, обладатели недвижимости получают 90% налоговую скидку.

"Если говорить о Tallinas ielas kvartāls, то это такой пример некоммерческого и коммерческого. Благодаря коммерческим клиентам мы можем интенсивней развивать наше направление", — говорит Каспарс Лиелгалвис.

Что нужно, если вы человек творческий, желающий реализовать свои идеи и ищущий себе площадку для самовыражения. Нужно зайти на домашнюю страницу Free Riga и заполнить анкету, какое помещение вы ищите и для каких целей. Если на данный момент у Общества нет подходящего варианта, при появлении нового зарегистрированного на странице пользователя сразу же известят о появившейся возможности.

"Бывает так, что человек ищет себе просто помещения, а находит партнера, который тоже решил заниматься своей деятельностью в том же здании. И здесь я опять же вижу только плюсы, потому что из этого сотрудничества может получится новый интересный проект", — резюмировал Каспарс Лиелгалвис.

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