От свиданий с депутатами до латгальского слона. Фестиваль общения LAMPA объявил больше 300 событий

9 и 10 июня в Цесисе откроется девятый Фестиваль общения LAMPA — в программе более 300 мероприятий на разные темы. В том числе — неудобные и противоречивые. В нынешнем году на фестивале можно будет не только потренироваться в риторике, но и поупражнять ум в интерактивных играх, записать подкаст, побывать в роли школьника и судьи, сходить на свидание с депутатом Сейма и даже выступить с инаугурационной речью в роли президента. Вход на фестиваль бесплатный, а посетить его приглашают всех желающих, кому есть, что сказать, и кто готов выслушать.

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"Мы живем в тревожное время, полное неуверенности, незнания и даже страхов. Зачастую это приводит к черно-белому взгляду на мир, разделению общества на своих и чужих, попыткам держаться тех, кто разделяет наше мнение и конфликтовать с теми, кто с нами не согласен. Но именно в такие времена мы не можем позволить себе не общаться.

Наша страна расположена в геополитически напряженном месте, и мы должны уметь поддерживать диалог, объединять усилия по сложным темам и вместе искать решения. Поэтому в этом году LAMPA призывает прислушаться, чтобы понять. Прислушаться к своим мыслям и к мнению других, ведь путь переговоров во все времена был и есть единственным уважительным и демократическим способомдоговориться о мирном сосуществовании для людей", — призывает Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA.

Сотрудничество — один из основополагающих принципов фестиваля, и из него исходят организаторы, формируя программу. В этом году в процессе участвовали 260 организаций и активных граждан. Всего на территории фестиваля будут размещены 55 сцен и палаток — это рекорд за всю историю проведения Фестиваля. Среди них будет и, вероятно, самая маленькая сцена в мире.

Традиционно, программа фестиваля особо богата на дискуссии. В том числе по таким насущным темам, как цены на электричество и газ, дискуссии о борьбе с наркотиками (можем ли мы придумать что-то лучше рейдов с собаками), о невидимом лице бедности, о сегрегации школ, о развитии в Латвии науки и службы государственной обороны.

Ожидаются также смелые разговоры о том, как защитить демократию и свободу слова, а также способствовать развитию включающего и устойчивого общества.

Говорят, что политика — зеркало общества, а значит, на фестивале можно будет "прожарить мозги" и выхватить из дискуссий, с пылу с жару, достойные твиттера "пирожки" о квотах на участие женщин, о президентских выборах и их вероятном исходе. О том, быть или не быть политической нации, и каким мы хотим видеть общество и людей, населяющих Латвию. Кроме традиционной "Прожарки политиков" и "Политического диско", обещают "Чемпионат внешней политики" и "Зеленый гриль", где оценят действия и бездействия политиков в сфере защиты климата и среды. Можно будет сходить на свидание с депутатом Сейма и даже написать политическую программу с помощью инструмента искусственного интеллекта "Chat GPT".

Значительная роль в программе будет отведена вопросам семьи — как успешно строить отношения с партнером, какова роль женщины в семье и обществе, как воспитывать и мотивировать детей и, наконец, как уважительно прощаться с близкими. В этом году свое слово скажут также фермеры и крестьяне, приглашая посетителей к разговору о развитии регионов и жизни на селе.

Маленькие посетители LAMPA смогут поупражнять интеллект ум и размять ноги, участвуя в затеях, собранных в зоне MiniLAMPA. Как и прежде, в этом году организаторы фестиваля предложат посетителям сюрпризы в разных форматах — будет возможность вживаться в непривычные роли, импровизировать, прислушиваться к пустоте, оттачивать ум в интеллектуальных и активных играх, не забывая о важнейшем — общении и слушании в дискуссиях, беседах и мастерских.

О здоровье с профессионалами

Значительный блок Фестиваля отведен темам здоровья и его сохранению — что делать, чтобы улучшить здоровье, какие действия предпринимать, чтобы не болеть. Ответы на эти и другие вопросы помогут найти эксперты-медики и врачи. На протяжении двух дней будут открыты дискуссии со специалистами отрасли охраны здоровья о физическом и ментальном здоровье, мастерские, где можно будет научиться различать признаки заболеваний.

Будут советы и рекомендации, как помочь окружающим людям, страдающим различными заболеваниями, а также как действовать и помогать в моменты, когда происходит потеря кого-то из близких. Также полицейские, врачи и пожарные расскажут о случаях, когда необдуманное поведение привело к летальному исходу.

Жить экологично - это как?

Устойчивость — это слово со многими значениями, содержащее широкие возможности для понимания, однако в реальности нас всех интересует одно — как сделать нашу жизнь более дружественной окружающей среде, по возможности уменьшив потребление ресурсов, и одновременно с тем экономить деньги. Для понимания этого вопроса Swedbank, общественные организации "Зеленая свобода" и "Латвийский фонд природы" и многие другие организации приглашают задуматься об устойчивом образе жизни.

К примеру, участники дискуссии на "Сцене устойчивости Swedbank" будут говорить о финансовой свободе и устойчивом недвижимом имуществе, а темы энергоэффективности в контексте латвийской энергополитики и многие другие темы, связанные с природой, будут обсуждаться в "Палатке энергии", "Зеленой палатке" и многих других местах проведения фестиваля.

Ложь без правил - от Даугавпилса

Культура живет там, где живут ее потребители. Фестиваль общения LAMPA и город Цесис являются ярким примером культурной жизни региона Видземе. Наслаждаться культурой и дискутировать о ней приглашают жители Валмиеры и Лиепаи, которые даже приедут на фестиваль со своим лиепайским песком. "Сцена регионов", организованная в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, предоставит слово активистам и организациям со всей Латвии.

Жители Кулдиги пригласят поделиться рассказами в разговорной игре "Большое переселение народов", а жители Даугавпилса предложат посетителям театральное представление "Ложь без правил" в формате читки, во время которой, совместно с дискуссией, расскажут о механизмах манипуляции сознанием, в которых зарождается ложь. Лидеры мнений Латгалии пригласят сесть за совместный стол и разделать "латгальского слона", распутывая мифы и находя решение закрученных проблем.

Это только малая часть обширной двухдневной программы; те, кто, к сожалению, не сможет приехать в Цесис, смогут увидеть часть дискуссий онлайн на домашней странице фестиваля. Ознакомиться с полной программой можно на сайте www.festivalslampa.lv и в мобильном приложении, которое доступно бесплатно на Google play или AppStore. Составить свою программу Фестиваля можно на домашней странице в разделе "Моя программа".

О Фестивале общения LAMPA

Фестиваль общения LAMPA — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения.

В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского округа, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии.

Проведение фестиваля также поддерживают Фонд активных граждан, посольство Германии в Латвии, представительство Европейского Парламента в Латвии, представительство Совета северных стран в Латвии, Фонд Роберта Боша, посольство США в Латвии, предприятия Latvijas Finieris, LMT, Enefit, Enefit Green, SCHWENK Latvija, airBaltic, Omniva, Neste Latvija, European Energy Latvia, Sadales Tīkls, Balcia Insurance SE, Rīgas meži, а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета, предоставленного Министерством культуры Латвии.