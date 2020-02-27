От терминалов до тележек и корзин: как в латвийских супермаркетах обеспечивают чистоту

Сотни тысяч жителей Латвии каждый день посещают супермаркеты. После вспышки коронавируса COVID-19 госструктуры рекомендуют населению в целях профилактики часто и тщательно мыть руки. Между тем, портал Delfi связался с представителями крупнейших торговых сетей, чтобы выяснить, какие меры для борьбы с потенциальной инфекцией предпринимаются в магазинах.

Rimi: дезинфекция раз в неделю

В сети магазинов Rimi Latvia тележки и корзины раз в неделю обрабатываются концентрированным дезинфицирующим средством, заявила представитель компании Регина Икала. Кроме того, эти предметы могут мыть чаще, если они выглядят грязными. Все поверхности зоне касс ежедневно проходят влажную уборку и дезинфекцию. Как чистят платежные терминалы, Икала не уточнила.

Rimi Latvia, по словам Икалы, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Латвии, а также соблюдает рекомендации госструктур в сфере профилактики заболеваний.

Elvi: каждый магазин решает сам

В магазинах Elvi мытье корзинок входит в повседневные обязанности персонала, заявила коммерческий директор компании Лайла Вартукаптейне. Решение о частоте и интенсивности уборки принимает руководитель конкретного магазина. Корзинки моют и дезинфицируют с помощью профессиональных средств.

Платежные терминалы в магазинах Elvi чистят с утра и вечером, это входит в обязанности каждого кассира. Вартукаптейне утверждает, что все больше покупателей используют бесконтактные платежи, существенно снижая физический контакт с устройством.

"До сих пор не было необходимости по внешним причинам усиливать нормы гигиены. Однако если государственные структуры дадут указание ввести дополнительные меры безопасности, мы готовы реагировать незамедлительно", — заявила Вартукаптейне.

Maxima поит кассиров имбирным чаем

Представитель сети Maxima Лиене Дупате-Угуле заявила Delfi, что корзины и тележки в магазинах моют в стандартном порядке: один раз в месяц их обрабатывают водой под давлением, а также дезинфицируют. Кроме того, тележки и корзины могут почистить, если они визуально выглядят грязными.

Для платежных терминалов четкой процедуры нет. "Люди чистят клавиатуру компьютера тогда, когда она пачкается. Так же и с терминалами — мы чистим их тряпочкой, смоченной спиртом", — заявила Дупате-Угуле. Эта процедура входит в обязанности сотрудников.

Кроме того, руководство Maxima приняло решение укрепить иммунитет сотрудников магазинов. Их будут поить имбирным чаем, а кассиры получат средство для дезинфекции рук.

Получить комментарий представителей сетей Sky и LaTs порталу Delfi в течение суток не удалось.

На данный момент Центр контроля и профилактики не призывал избегать общественных мест. Главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале призвала жителей страны избегать путешествий в регионы, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. В Латвии ни одного случая заражения вирусом COVID-19 не зафиксировано.