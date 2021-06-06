От Тукумса до Бауски. Кто будет править в Земгале: итоги выборов

5 июня в Латвии состоялись выборы в местные самоуправления. Портал DELFI обобщает данные по подсчету голосов в Земгале.

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Елгава

На выборах в самоуправления в Елгаве 32,27% голосов получил Союз зеленых и крестьян, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Тем не менее, представительство партии, список которой возглавляет многолетний мэр города Андрис Равиньш, в думе сократится. Подробнее.

Айзкраукльский край

Триумф нынешнего председателя краевой думы Леона Лидумас: он является лидером блока "Для развития Латвии" и Видземской партии — общему списку удалось собрать 44,85%. На втором месте Национальное объединение (20,47%), на третьем Apvienība "Iedzīvotāji" (8,99%). Кроме того, в думу проходят "Новое единство" (7,57%) и СЗК (5,68%).

Бауский край

Уверенная победа Национального объединения во главе с председателем Рундальской краевой думы Айваром Окманисом (47,41%). Второе место у "Для развития Латвии" (12,51%), третье у Латвийского объединения регионов (11,20%). В думу также проходят Новая консервативная партия (7,12%) и Союз зеленых и крестьян (6,72%).

Добельский край

Первое место — Латвийский крестьянский союз (44,19%), лидер списка — нынешний председатель краевой думы Андрейс Спридзанс. В тройку вошли Национальное объединение (18,32%) и Латвийское объединение регионов (16,08%). В думу также проходят "Новое "Единство"" (11,04%) и KPV LV (5,20%).

Елгавский край

Победу одержал Латвийский крестьянский союз, список которого возглавлял председатель краевой думы Зиедонис Цауне (30,37%). В новую думу попали также Латвийское объединение регионов (14,53%), Латвийская зеленая партия (12,82%), "Новое "Единство"" (11,02%), Национальное объединение (10,65%), "Для развития Латвии" (7,05%) и "Согласие (5,96%).

Екабпилсский край

Итоги голосования не выявили уверенного победителя. Первое место у "Для развития Латвии" (21,01%), близкий результат показала Латвийская зеленая партия (17,63%). В краевую думу таккже войдут следуют APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI (10,02%), Новая консервативная партия (9,23%), Региональная партия Екабпилса (8,31%), Латвийское объединение регионов - "Единство" (6,99%), Латвийский крестьянский союз (6,66%), "Согласие" (6,30%).

Тукумский край

Латвийское объединение регионов — 37,99% голосов и восемь мандатов. В тройку вошли также Латвийская зеленая партия (15,50%) и партия "Тукумскому краю и городу" (11,60% ). В думу прошли "Единство" (9,39%), Латвийский крестьянский союз (8,75%) и Национальное объединение (7,17%).