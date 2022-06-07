От выборов и пубертата до русского корабля. Фестиваль общения Lampa — 250 мероприятий

1 и 2 июля в Цесисе откроется 8-й Фестиваль общения Lampa — более 250 мероприятий на 33 сценах. В том числе - на русском языке. Темы для обсуждения — самые разные: общественные и частные, практические и философские. От готовности к кризису и участия в выборах, до самурайских практик и уважения к собственному организму. Как обычно, вход на фестиваль бесплатный. Ночевать можно тоже бесплатно — в палатках.

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"Когда в Европе, на расстоянии вытянутой руки идет война, миссия Фестиваля общения Lampa становится важнее, чем когда бы то ни было ранее. Демократия, свобода слова, диалог — ценности, образующими основу нашего общества. Мы должны совместными усилиями защищать их. — говорит директор Фестиваля общения Lampa Иева Морица. — Приглашаем всех встретиться и поговорить! В таком живом контакте мы лучше понимаем и мысли другого человека, и свою позицию. Хороший разговор позволяет вместе прийти к новым решениям и выводам, напоминая о значимости и ценности общения. Хотя все же порой важно знать, о чем лучше промолчать и где провести границу. Это и есть искусство общения, которому из года в год мы учимся и приглашаем присоединиться всех, кому важны хорошие и наполненные взаимным уважением разговоры",

Как и раньше, Lampa предлагает обширную программу на латышском, русском и английском языках. Разных форматов мероприятий будет даже больше, чем обычно. Кроме дискуссий, традиционных Политического диско и Прожарки политиков, можно будет от души посмеяться на женском стендапе о мужчинах, зарядиться энергией на утренней квир-йоге, пойти на "быстрое свидание" с экоактивистами, а также испытать свои силы в интеллектуальных играх. Каждый посетитель фестиваля сможет принять участие в мастерской будущих профессий, высказать наболевшее на темы образования, демократии и других на новой фестивальной площадке "Место для бесед" ("Sarunu vieta"), а также занять место в специальной круговой дискуссии для мужчин на тему роли отца в семье.

Часть мероприятий посвящены теме безопасности и свободы слова, ставшей особенно актуальной с момента нападения России на Украину, а также вопросов о способах снижения расхода ресурсов и обретения энергетической независимости от России. Также посетители смогут посмотреть на происходящее взглядом военного репортера.

Множество мероприятий на темы стабильности ждут собеседников на сцене соучредителя фестиваля Swedbank. Поговорим, что такое ответственные инвестиции, можем ли мы позволить себе не жечь мусор, чего ждать от сельского хозяйства будущего, что общего у современного искусства и экологии, как решать конфликты, связанные со средой, а также избежать пустословия на "зеленые" темы.

На фестивале запланировано и много практических дискуссий — от инклюзивных детских садов, до соседства с бывшим заключенными, интеграции русскоязычной молодежи, взаимоотношений ЛГБТ и христианства, сексуальности в зрелом возрасте и ментального здоровья подростков. На фестивале также будут подняты вопросы, связанные с экономикой, технологиями, образованием и прочие.

Готовясь к 14-м выборам в Сейм будущей осенью, Lampa проведет тематические мероприятия — обзор, какую кашу заварил 13-й Сейм, дискуссию о том, каких кандидатов в депутаты мы "свайпнем" вправо, тиндере для избирателей, а также поговорим о женщинах в политике и кому вообще нужны выборы.

Вопросы, посвященные жизни латвийских регионов будут обсуждаться на Региональной площадке ("Reģionu skatuv"), организованной совместно с представительством British Council в Латвии. Будут подняты такие темы, как выгода для населения от административно-территориальных реформ, вызовы для реиммигрантов на пути воплощения мечты на родине, общины ЛГБТ в регионах. Также обсудят волонтерство в маленьких поселках и активное участие в жизни местного сообщества.

Организаторы фестиваля подумали и о самых маленьких посетителях. В этом году возвращается miniLampa с разнообразной программой для детей — от увлекательных занятий в центре исследований космоса до театральных представлений. Детские мероприятия пройдут и на других сценах, например, в палатке Фемиды ("Temīdas telts") дети выслушают и решат, кто прав, кто виноват на импровизированном судебном слушании, где свидетели, прокуроры и адвокаты будут самыми настоящими. Подростков в этом году ждет увлекательная программа с открытым микрофоном, вечером фильмов и челленджами по теме питания, моды и "зеленого" образа жизни. Совместно с инфлюенсерами, юные посетители фестиваля освоят лайф-хаки в создании актуального видеоконтента.

Используя опцию "Моя программа", на сайте фестиваля можно составить список интересующих мероприятий. Выберите мероприятие из желаемой категории, просматривайте или изменяйте список, прямо с телефона — это очень просто.

Большая часть мероприятий будет транслироваться онлайн на сайте фестиваля. В этом году можно посетить и площадки совместного просмотра Lampa. Двадцать два места по всей Латвии приглашают собраться на просмотр и обсуждение прямых трансляций фестивальных мероприятий.

Программа фестиваля доступна ЗДЕСЬ. Собираясь на Lampa, не лишним будет загрузить фестивальное приложение в Google Play или AppStore.

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения.

В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского округа, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии.

Проведение фестиваля также поддерживают Фонд активных граждан, посольство Германии в Латвии, посольство США в Латвии, представительство Европейской комиссии в Латвии, предприятия "Latvijas Finieris", "LMT", "Enefit", "SCHWENK Latvija", "Omniva", "Neste Latvija", а также Фонд интеграции общества из средств, выделяемых Министерством культуры из государственного бюджета Латвии.