От Юрмалы до Сигулды. Кто будет править в Видземе: итоги выборов

5 июня в Латвии состоялись выборы в местные самоуправления. Портал DELFI обобщает данные по подсчету голосов в Видземе.

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Юрмала

На выборах в самоуправления в Юрмале уверенно победил Союз зеленых и крестьян: партия мэра города Гатиса Труксниса набрала 50,56%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Алуксненский край

В новую думу попали все шесть партий, участвовавших в выборах. Первое и второе место разделили СЗК (четыре мандата) и "Новое Единство" (три мандата) (23,33% и 23,05% соответственно), на третьем месте Новая консервативная партия (21,27%), на четвертом — Нацобъединение (13,24%), на пятом — общий список Видземской партии и Латвийского объединения регионов (10,53%).

Адажский край

Латвийское объединение регионов — 44,36%, Латвийский крестьянский союз — 24,17%, Новая консервативная партия — 11,23%. Кроме того, в думу проходят представители "Согласия", блока "Нового Единства" и "Движения За!", а также Латвийская зеленая партия.

Цесисский край

Уверенная победа "Нового единства" (45,43%), в тройке Латвийский крестьянский союз (11,67%) и Видземкая партия (11,26%). В думу проходят также "Для развития Латвии", Национальное объединение и общий список "Прогрессивных" и "Движения За!"

Гулбенский край

Все шесть списков проходят в думу. Первое место и четыре мандата — у "Для развития Латвии" (22,58%), в тройку входят Союз зеленых и крестьян (19,02%) и Латвийское объединение регионов (17,70%). Будут представлены в думе Национальное объединение (15,85%) и "Новое "Единство"" (9,58%).

Кекавский край

Два лидера — "Новое "Единство"" (24,12%) и общий список "Для развития Латвии" и "Политической партии роста" (20,13%). Кроме того, в думу проходят Латвийское объединение регионов (15,30%), Латвийский крестьянский союз (13,99%), Национальное объединение (9,32%) и Новая консервативная партия (5,04%).

Лимбажский край

Первое место — Латвийское объединение регионов (44,58%), второе — СЗК (22,64%), третье — Видземская партия (9,64%). Кроме того, в думу проходят Национальное объединение (7,38%) и Новая консервативная партия (6,34%).

Мадонский край

Все шесть списков преодолели пятипроцентный барьер. Победил общий список Латвийского объединения регионов и Латвийского крестьянского союза, лидером которого является председатель краевой думы Агрис Лунгевичс (41,54%). На втором месте "Новое Единство", на третьем Нациобъединение.

Марупский край

Победило Латвийское объединение регионов (23,37%), совсем немного отстает Союз зеленых и крестьян (21,05% ). В тройке — "Для развития Латвии" (17,00%). Кроме того, в думу проходят Национальное объединение (10,92%) и "Новое "Единство"" (8,05%).

Огрский край

Первое место у общего списка Национальное объединение + Латвийский крестьянский союз + Латвийская зеленая партия (48,94%). В думу также проходят "Новое "Единство"" (9,31%), Латвийское объединение регионов (8,99%), "Движение За!" (6,62%), "Для развития Латвии" (5,90%) и Национальный союз "Справедливость" (5,88%).

Олайнский край

Первое место у "партии власти" — Латвийской социал-демократической рабочей партии (LSDSP) во главе с председателем думы Андрисом Бергсом — 55,59%. В думу также проходят "Согласие" (10,69%), "Для развития Латвии" (9,15%), Национальное объединение (7,81%), Sadarbība (6,57%) и Русский союз Латвии (5,65%).

Ропажский край

Уверенная победа "Для развития Латвии" — 31,72%. Кроме того, в думу проходят Латвийский крестьянский союз (10,47%), Национальное объединение (8,69%), "Согласие" (8,57%), Новая консервативная партия (8,28%), "Новое "Единство"" (8,09%), "Движение За!" (7,08%) и Латвийское объединение регионов (6,78%).

Саласпилсский край

Явный лидер "Новое "Единство"" (47,25%), в тройке Национальное объединение + Латвийское объединение регионов + Латвийский крестьянский союз (18,29%), а также Латвийская зеленая партия (17,33%). В дума также прошло "Согласие" (6,68%).

Саулкрастский край

Первое место — Латвийское объединение регионов (32,33%). В думу также проходят Латвийская зеленая партия (26,02%), Национальное объединение + Новая консервативная партия (15,38%) и "Для развития Латвии" (14,23%).

Сигулдский край

Общий список Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской зеленой партии набрал 55,77%. Во главе списка стоит нынешний глава края Угис Митревичс. В думу проходят также Латвийский крестьянский союз (11,99%), "Новое "Единство"" (10,09%), Партия Кримулдского края (7,74%) и блок "Для развития Латвии" и Видземской партии (5,14%).

Смилтенский край

Национальное объединение — 32,12%, "Для развития Латвии" — 26,08%. Почти равное количество голосов у "Прогрессивных" и "Нового "Единства"" (12,53% и 12,52%). В думу также прошел Союз "зеленых" и крестьян (11,47%).

Валмиерский край

Уверенная победа региональной партии "Валмиере и Видземе" во главе с нынешним мэром города Янисом Байксом (55,02%). Латвийский крестьянский союз на втором месте (17,04%), Национальное объединение на третьем (11,37%), "Новое Единство" на четвертом (5,57%).

Валкский край

Общий список "Видземской партии" и "Для развития Латвии" во главе с мэром Валки Вентсом Армандсом Крауклисом набрал 53,13% голосов. Кроме того, в думу проходит общий список "Нового Единства" и Латвийского крестьянского союза (31,95%), а также Национальное объединение (13,14%). Явка в Валкском крае — 37,83%.