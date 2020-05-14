Отчет Госконтроля: "борьба с бедностью" в Латвии стала лозунгом властей, помощь условна и не достигает нуждающихся

Латвии грозит ситуация, когда борьба за уменьшение бедности прописана во всех главных государственных документах страны и используется властями в качестве лозунга, однако на самом деле результаты этих действий лишь частично и условно достигают тех людей, которым социальная поддержка действительно нужна. Такой вывод сделал Госконтроль в ходе проведенной ревизии нормативных документов, в которых латвийские власти описали меры поддержки находящихся на грани бедности социальных групп.

"Результаты ревизии демонстрируют фрагментированное, несогласованное и необоснованное на точных данных распределение государственных и муниципальных средств на сокращение бедности, которые не всегда достигают тех, кто подвержен риску бедности и социального отчуждения", — заявила государственный контролер Элита Круминя.

Госконтроль приводит и более детальные наблюдения. Например, выяснилось, что в Латвии у государства и самоуправлений до сих пор нет полных данных о лицах, подверженных риску бедности. В настоящее время можно получить информацию о риске бедности среди людей пенсионного и предпенсионного возраста, многодетных семей, неполных семей и детей, но информация о людях с ограниченными возможностями доступна лишь частично.

С другой стороны, вообще не анализируется информация о таких группах населения, как ромы, освобожденные из мест заключения, лица с недостаточными, низкими или не отвечающими рынку труда знаниями и умениями.

Учреждения, занимающиеся политикой социального включения в целях сокращения бедности, также не сотрудничают на таком уровне, чтобы их действия действительно были бы эффективны и продуктивны. В итоге действия со стороны государства и самоуправлений зачастую несогласованные, часто дублируются и иногда даже противоречат друг другу.

Минблаг планировал пять лет



Такая ситуация возникла главным образом потому, что в стране до сих пор нет единого координирующего документа по планированию сокращения бедности. А учреждение, которое должно заниматься координацией этой политики — Министерство благосостояния — на самом деле осуществляет надзор только на уровне своей ответственности.

При этом Госконтроль подчеркивает, что план реализации разрабатывался под руководством рабочей группы Министерства благосостояния на протяжении почти пяти лет.

"Во время составления плана рабочая группа в основном опиралась только на дискуссии, не инициировав реальных реформ, а муниципальную систему социальной поддержки, которая является очень важным инструментом сокращения бедности, анализировала только с точки зрения трех пособий: пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня дохода, жилищное пособие и пособие в кризисной ситуации. Рабочая группа также не предложила решений для увязки минимального уровня дохода (198 евро в месяц первому лицу в домохозяйстве и 139 евро — каждому следующему) с реальной поддержкой населения", — пишет Госконтроль.

В свою очередь, правительство для плана реализации Концепции на 2020–2021 годы выделило треть запланированного финансирования, предполагая лишь увеличение некоторых пособий.

Covid-19 показал противоречия налоговой политики



Разразившийся из-за распространения Covid-19 кризис, как подчеркивает Госконтроль, даже показал, что ряд мер налоговой политики даже противоречит публично объявленной цели государства по сокращению бедности. "Кризис Covid-19 выявил, что те, кто платят налоги в облегченном режиме (микропредприятия, самозанятые лица, получатели авторского вознаграждения и плательщики патентной платы) подвержены риску бедности, и необходимы срочные решения, поскольку производимые в меньшем размере обязательные взносы в систему государственного социального страхования напрямую влияют на размер средств существования в случае безработицы, нетрудоспособности и достижения пенсионного возраста", — говорится в отчете.

