Отдел вакцинации NVD могут расформировать во второй половине года

Отдел вакцинации Национальной службы здоровья (NVD), созданный специально для организации вакцинации от Covid-19, могут начать расформировывать ко второй половине года. Об этом в эфире канала TV3 рассказал министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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Сейчас отдел вакцинации работает над осенним планом, а также помогает с организационными процессами в рижском центре помощи беженцам, рассказал Павлютс.

Команда прекратит работу в тот момент, когда работа перестанет быть необходима. "Думаю, в этом году команда по большей части будет расформирована, может, один или два специалиста останутся работать в NVD. Думаю, до конца года им будет, что делать, потом посмотрим", — сказал министр.

Павлютс напомнил, что с 1 апреля планируется отменить все ограничения, связанные с Covid-19, кроме использования сертификатов в некоторых случаях, например, в сфере здоровья. Также продолжаются дискуссии о наличии сертификатов в образовательной сфере.

Также нужно быть готовыми к том, что осенью Covid-19 может вернуться, но пока еще нельзя прогнозировать, как это будет происходить. Говоря о вакцинации, скорее всего, нужно будет вакцинировать людей из группы риска.