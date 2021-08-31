Отдел вакцинации: в данный момент вакцинация третьей дозой в Латвии не проводится
Foto: F64

Вакцинация от Covid-19 в Латвии по-прежнему проводится в соответствии с руководством по вакцинации и инструкциям, в которых четко указано количество необходимых доз: одна для вакцины Johnson&Johnson и две через определенный промежуток времени для других вакцин, зарегистрированных в ЕС, заявили агентству LЕТА в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что человек получил третью дозу вакцины от Covid-19, отдел вакцинации заявляет, что перед прививкой люди должны предоставлять полную информацию о своем состоянии здоровья и вакцинах, которые они получили.

Поставщик услуг вакцинации также обязан действовать в соответствии с установленным в государстве порядком.

Отдел вакцинации отмечает, что ситуация, о которой говорилось в публичном пространстве, была "единичным случаем" и что недопустимо вводить в заблуждение медиков или утаивать информацию.

В то же время Государственный совет по иммунизации в настоящее время рассматривает необходимость повторной вакцинации, а также анализирует группы населения, которые в ней нуждаются, и в ближайшее время ожидается заявление по этому вопросу.

Отдел вакцинации предполагает, что повторная вакцинация может относиться к людям с ослабленной иммунной системой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Covid-19 Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Снова в школу!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию