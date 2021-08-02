Отдельные депутаты Сейма не вакцинируются по политическим причинам

В Сейме есть отдельные депутаты, которые не вакцинируются против Covid-19 по политическим причинам, заявила в интервью Латвийскому радио вице-спикер Сейма Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

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Она отметила, что у депутатов парламента возможность вакцинироваться против Covid-19 есть с мая, и, например, все депутаты фракции "Нового Единства" привиты.

"Однако есть коллеги, которые, по-моему мнению, не вакцинируются больше по политическим причинам, поскольку приближаются выборы в Сейм, и очевидно, есть депутаты, для которых каждое средство ловли голосов избирателей хорошо, они используют эту ситуацию и популяризируют невакцинацию как такую политическую цель", — пояснила Либиня-Эгнере.

Она отметила, что опросы о том, сколько депутатов не хотят вакцинироваться против Covid-19, проводились только во фракциях Сейма, но есть и много независимых депутатов, работающих вне фракций.

По словам Либини-Эгнере, полноценная работа Сейма возможна только очно, когда парламентарии поднимаются на трибуну, участвуя в дебатах. Пока что работа э-Сейма — адаптация к эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас большинство депутатов Сейма готовы работать лично.

Либиня-Эгнере отметила, что непривитым депутатам нельзя запретить работать. Однако зал Сейма нельзя перестроить, чтобы была возможность соблюдать дистанцию в два метра, также парламенту не следует платить за "ковидные" тесты отдельных депутатов из бюджетных средств.

По мнению Либини-Эгнере, отдельным депутатам нужно будет самим платить за тесты, чтобы участвовать в заседаниях Сейма очно. Вице-спикер Сейма сегодня иницирует рассмотрение этого вопроса в Президиуме парламента.