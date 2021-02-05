Отдельные вузы планируют повысить плату за учебу

Часть опрошенных вузов не намерена повышать плату за обучение в следующем учебном году, но некоторые вузы планируют это сделать, сообщая, что рост составит от 3 до 10%. Текущие затраты на обучение уже довольно высоки: если студент учится за свои средства, он платит за учебу 1500-4000 евро в год, пишет со ссылкой на nra.lv агентство LETA.

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Высшие учебные заведения предлагают скидки (до 100%), например, за отличную учебу, в связи с рождением ребенка, за вклад студента в спортивную или культурную жизнь вуза и др. Самые большие скидки предоставляются тем, кто учится в магистратуре или докторантуре.

В Латвийском университете (ЛУ), где в настоящее время учатся 14000 студентов, чуть более 8000 (58,2%) оплачивают свое обучение самостоятельно, тратя в год от 1500 до 1620 евро (заочная учеба) или 1090-3000 евро (дневная учеба). Исключение составляют медицинские программы, где стоимость обучения по индивидуальным программам может достигать 13 000 евро в год.

"Латвийский университет не планирует повышать плату за обучение. Могут быть исключения, когда повышение связано с модернизацией образовательных программ или повышением оплаты труда преподавателей из-за изменений в правилах Кабинета министров. Учитывая текущую ситуацию в стране и платежеспособность потенциальных студентов, увеличение платы за учебу и в этих случаях будет небольшим — 5-10%", — рассказали в университете.

В свою очередь Рижский университет им. Страдиня в 2021/2022 году планирует скорректировать плату за учебу в среднем на 2,7%.