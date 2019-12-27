Отец-одиночка из Латвии выиграл в лотерею 1 млн фунтов

Дидзис, который работает в Великобритании, на Рождество выиграл в лотерею 1 млн фунтов (1,2 млн евро). Мужчина самостоятельно растит пятилетнего сына, а лотерейный билет приобрел во время обеденного перерыва за 5 фунтов.

36-летний Дидзин работает шеф-поваром. В Великобританию он переехал девять лет назад.

Несмотря на выигрыш, как пишет издание Dailymail, уходить в работы мужчина пока не намерен, так как впереди праздники и надо отработать смену.

Выигрыш Дидзис намерен потратить на лучшую жизнь для своего сына, купить машину и найти новую работу, чтобы больше времени проводить с ребенком.