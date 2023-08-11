Отказ от примитивного подхода "все запрещено": VARAM уволил главу Госслужбы среды
Foto: LETA

Ушла в отставку генеральный директор Госслужбы среды Элита Баклане-Ансберга. Рабочие отношения были прекращены по соглашению сторон, однако министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс сообщил агентству LETA, что это была его инициатива.

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Баклане Ансберга занимала должность более четырех лет. С 12 августа обязанности гендиректора Госслужбы среды будет выполнять Андрис Кениньш, заместитель госсекретаря Мнистерства охраны среды и регионального развития (VARAM) по вопросам защиты окружающей среды. Новый гендиректор будет выбран в открытом конкурсе.

Баклане-Ансберга сообщила агентству LETA, что соглашение было подписано в июле и что это была инициатива министра Спринджукса — у сторон было разное представление о компетентности учреждений и процессе введения изменений.

По словам Спринджукса, он хочет добиться существенных перемен в работе службы. Главная цель — изменить примитивный подход "все запрещено" на такой, который будет направлен на сотрудничество и делегирование ответственности самоуправлениям и жителям, на увеличение самоконтроля. Также он считает необходимым улучить диалог между Департаментом среды при VARAM и Госслужбой среды, изменить правовое регулирование, уменьшить административную нагрузку и сфокусироваться на вопросах, связанных с большими рисками для окружающей среды.

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