Отказ от удаленки? Министр предложила проводить занятия с 1-го по 6-й класс только в очном формате

Министр образования и науки Анита Муйжниеце внесла предложение об изменениях в закон об образовании, предусматривающих, что с 1-го по 6-й класс занятия в школах проходят только в очном формате.

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Законом об образовании в настоящее время установлено, что программы общего начального и общего среднего образования могут быть реализованы как в очной, так и в заочной форме, а также в форме дистанционного обучения.

Нормы, позволяющее отправлять учащихся на дистанционное обучение, были важны во время пандемии Covid-19, и тогда многие дети в Латвии, в том числе самые младшие школьники, были вынуждены месяцами учиться дистанционно. Длительное дистанционное обучение существенно ухудшило качество образовательного процесса.

Теперь Муйжниеце предлагает зафиксировать в законе, что в возрастной группе с 1-го по 6-й класс учебный процесс может проходить только очно, а по программе общего основного образования с 7-го по 9-й класс и программе общего среднего образования осуществляться в соответствии с действующими нормами.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке на заседании в марте не поддержала поданные министром поправки, но окончательное решение предстоит принять на заседании Сейма 21 апреля, когда планируется рассмотреть поправки к закону во втором чтении.