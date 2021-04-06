Отказ прививаться вакциной AstraZeneca и эксперимент с живой очередью. Главное о Covid-19 на 6 апреля

В Пасхальные праздники многие латвийцы отказались прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходной. Между тем Латвия получила 10 530 доз вакцины Pfizer, а в центрах вакцинации планируется провести эксперимент с живой очередью в рамках приоритетных групп. Власти ЕС продолжают проверять вакцину AstraZeneca на наличие серьезных побочных эффектов — и параллельно блокируют ее поставки в другие страны. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 6 апреля.

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Цифры. В понедельник выявлено 309 новых случаев Covid-19, скончались три человека. За минувшие сутки проведено 4987 тестов на коронавирусную инфекцию. Доля положительных результатов теста составила 6,2%. День назад этот процент составлял 3,8%. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 337,5 случаев на 100 000 жителей. За последние две недели зарегистрировано 6439 новых случая.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек. В Эстонии проанализированы 5413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 899 тестов.

Павлютс: многие латвийцы отказались прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходной. От плановой вакцинации в пасхальные выходные отказалась примерно половина или 2/3 людей, которые были в очереди на вакцинацию, поэтому на их место приходилось срочно искать новых желающих вакцинироваться.

Латвия получила 10 530 доз вакцины Pfizer. Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями, лиц, которые проживают в одном домохозяйстве с хронически больными детьми или детьми с иммуносупрессией, лиц, которые на дому ухаживают за тяжелобольными людьми, медиков и работников центров социального ухода. Следующая поставка вакцин в Латвию ожидается пятницу, 9 апреля, когда планируется получить 10 925 доз вакцины AstraZeneca.

Еще два дня продолжат работать центры массовой вакцинации. В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации — в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе. В настоящее время прививки в центрах массовой вакцинации могут сделать люди старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, люди, ухаживающие за тяжелобольными, а также начата вакцинация людей в возрасте от 60 до 70 лет.

Начинается вакцинация от Covid-19 семей с хронически больными детьми. С сегодняшнего дня планируется вакцинировать от "Covid-19" членов семей с хронически больными детьми. Также с сегодняшнего дня могут вакцинироваться люди, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком.

Эксперимент с живой очередью на вакцинацию будет реализован в рамках приоритетных групп. Эксперимент с живой очередью в центрах вакцинации будет проводиться в рамках приоритетных групп, вакцинация которых уже началась, сообщила советник по связям министра здравоохранения Даниэля Павлютса Ласма Биндере. Когда именно начнется эксперимент, пока не решено.

На этой неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 45 самоуправлениях (CПИСОК). Список эпидемиологически безопасных самоуправлений пополнили Наукшенский, Неретский, Сигулдский и Смилтенский края.

Тест на Covid-19 можно будет сдать без направления врача еще некоторое время. Дата, до которой продлена возможность сдать тест, не определена, и об этом Минздрав сообщит отдельно.

KNAB не констатировал коррупционных действий, связанных с вакцинацией вне очереди. Проверив полученную информацию о возможной вакцинации от коронавируса в обход очереди и установленных процедур, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) констатировало, что эти случаи не связаны с коррупцией или получением других незаконных выгод.

В ближайшее время в Литве планируют привить 60–70% 12-классников. Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что после вакцинации 60–70% учащихся 12-х классов планируют вернуться к их контактному обучению.

Дания ввела ковид-паспорта для посещения кафе и парикмахерских. Получить ковид-паспорт смогут жители с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также те, кто вакцинировался или уже переболел. Документ будет действовать ограниченное время и позволит посещать ряд общественных мест.

Власти России обещают достижение коллективного иммунитета к коронавирусу к концу лета. Возможно ли это? Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в России смогут снять к концу лета, заявил в конце марта президент Владимир Путин. По его словам, это произойдет после того, как прививку сделают 70% взрослых россиян, благодаря чему сформируется коллективный иммунитет. При сохранении нынешнего темпа вакцинации этого показателя можно достигнуть к концу лета, уверен Путин. Эксперты сомневаются в реальности этих планов.

AstraZeneca проверяют на побочные эффекты. Вакцинация в Европе продолжает сопровождаться сомнениями и скандалами, но появились и оптимистичные прогнозы. Власти ЕС продолжают проверять вакцину AstraZeneca на наличие серьезных побочных эффектов — и параллельно блокируют ее поставки в другие страны. Во вторник итальянская газета Il Messaggero выпустила интервью с представителем Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери, отвечающим за вакцинацию. Кавальери заявил, что, по его мнению, есть четкая связь между образованием тромбов и вакциной — однако до сих пор непонятно, что именно в препарате вызывает такую реакцию организма.